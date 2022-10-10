低迷市場是投資好時機？「超級儲戶」頂級理財習慣助儲蓄

「超級儲戶」是指那些雖然收入不高，但能將收入至少20%用於儲蓄或放入退休儲蓄賬戶。他們除了有良好的理財儲蓄習慣之外，還將當前低迷的市場視為以便宜的價格購買股票的機會。據CNBC報道，Principal2022年的超級儲戶調查中，對1,120 名年齡在 18 至 57 歲之間、年收入從低於 35,000 美元到超過 500,000 美元不等的個人進行的調查，過半數的人表示他們不會為自己的財務問題擔憂或失眠。



雖然成為超級儲戶的想法可能讓人看起來令人生畏，但專家表示，習慣和生活方式的微小改變對財務有很大的幫助，以下「超級儲戶」的頂級理財習慣值得參考。

1.開舊車，免市場後顧之憂

當受訪者被問及為退休儲蓄做了哪些「犧牲」時，49%的人表示現在開著舊車，40%的人表示沒有像他們想要的那樣旅行，39%的人說他們擁有一個非常簡陋的家。



2.低迷市場是投資入場的好機會

眾所周知，近幾年市場環境低迷，許多人在投資中大受創傷，從而對投資望而卻步，而「超級儲戶」卻有不用看法。以股市為例，但股市的波動並沒有嚇跑超級儲戶，調查顯示有近四分之三的人認為當前市場環境是一個買入的機會，可以以折扣的價格購入股票。



3.調整支出 更多資金用於儲蓄

對於有些家庭而言，增加退休儲蓄可能非常困難，但可以改變習慣，調整支出，減少無必要的支出，騰出更多資金用於長期儲蓄。人在情緒激動的時候會導致無必要的支出，例如，可能在名牌手袋店見到喜歡的款色，加上店員的一番美言，可能就會產生消費的衝動。另外，如果在主動收入部分很難再增加儲蓄，那麽可以將其他被動收入存起，例如生日禮物、政府補貼或退稅等。



受訪者都是被認為符合「超級儲戶」條件的人士，調查中還涉及以下理財習慣的統計，受訪者中有87%的人士會及時支付帳單，77%表示會將月收入的兩位數比例用於退休帳戶儲蓄，71%表示每個月會全數還請信用卡的款項。以上這些都是良好的理財習慣，其實不一定要另辟新徑賺錢才是唯一的儲錢出路，平時減少過度消費，及時支付借款，在現有的收入中提取稍多的部分用作存款，也是儲錢的好方式。

責任編輯：梁政琪

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