  • 23°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

低迷市場是投資好時機？「超級儲戶」頂級理財習慣助儲蓄

個人增值 09:00 2022/10/10

分享：

分享：

「超級儲戶」是指那些雖然收入不高，但能將收入至少20%用於儲蓄或放入退休儲蓄賬戶。他們除了有良好的理財儲蓄習慣之外，還將當前低迷的市場視為以便宜的價格購買股票的機會。據CNBC報道，Principal2022年的超級儲戶調查中，對1,120 名年齡在 18 至 57 歲之間、年收入從低於 35,000 美元到超過 500,000 美元不等的個人進行的調查，過半數的人表示他們不會為自己的財務問題擔憂或失眠。

雖然成為超級儲戶的想法可能讓人看起來令人生畏，但專家表示，習慣和生活方式的微小改變對財務有很大的幫助，以下「超級儲戶」的頂級理財習慣值得參考。

1.開舊車，免市場後顧之憂
當受訪者被問及為退休儲蓄做了哪些「犧牲」時，49%的人表示現在開著舊車，40%的人表示沒有像他們想要的那樣旅行，39%的人說他們擁有一個非常簡陋的家。

2.低迷市場是投資入場的好機會
眾所周知，近幾年市場環境低迷，許多人在投資中大受創傷，從而對投資望而卻步，而「超級儲戶」卻有不用看法。以股市為例，但股市的波動並沒有嚇跑超級儲戶，調查顯示有近四分之三的人認為當前市場環境是一個買入的機會，可以以折扣的價格購入股票。

3.調整支出 更多資金用於儲蓄
對於有些家庭而言，增加退休儲蓄可能非常困難，但可以改變習慣，調整支出，減少無必要的支出，騰出更多資金用於長期儲蓄。人在情緒激動的時候會導致無必要的支出，例如，可能在名牌手袋店見到喜歡的款色，加上店員的一番美言，可能就會產生消費的衝動。另外，如果在主動收入部分很難再增加儲蓄，那麽可以將其他被動收入存起，例如生日禮物、政府補貼或退稅等。

受訪者都是被認為符合「超級儲戶」條件的人士，調查中還涉及以下理財習慣的統計，受訪者中有87%的人士會及時支付帳單，77%表示會將月收入的兩位數比例用於退休帳戶儲蓄，71%表示每個月會全數還請信用卡的款項。以上這些都是良好的理財習慣，其實不一定要另辟新徑賺錢才是唯一的儲錢出路，平時減少過度消費，及時支付借款，在現有的收入中提取稍多的部分用作存款，也是儲錢的好方式。

 

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

理財加油站 - 「鱷王」Ray Dalio︰提防説話太快的人 不要擔心顯得愚蠢 而「假裝你能了解」
2022/10/07
「鱷王」Ray Dalio︰提防説話太快的人 不要擔心顯得愚蠢 而「假裝你能了解」
理財加油站 - 08年熊市恒指見底前8次升千點 昨日大漲代表什麼？
2022/10/06
08年熊市恒指見底前8次升千點 昨日大漲代表什麼？
理財加油站 - 大多數情侶都曾為錢「爭吵」 情侶適合開聯名戶口嗎？
2022/10/05
大多數情侶都曾為錢「爭吵」 情侶適合開聯名戶口嗎？
理財加油站 - 你有沒有被「股票焦慮症」纏身？頻繁查看股市、煩躁焦慮、失眠 該怎麼解決？
2022/10/04
你有沒有被「股票焦慮症」纏身？頻繁查看股市、煩躁焦慮、失眠 該怎麼解決？
理財加油站 - 億萬富翁加速推進「影響力投資」 獲利同時社會、環境獲益
2022/10/03
億萬富翁加速推進「影響力投資」 獲利同時社會、環境獲益
保險公司 財務自由 失眠 佛教 經濟 股票 日常開支 儲蓄 補貼 退休

下一篇文章

不可只看長期回報？英國退休基金的災難 突顯「耶魯模式」脆弱性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】精選3款大閘蟹宴　6人份大閘蟹中菜到會套餐只需$2,280
【好去處】精選3款大閘蟹宴　6人份大閘蟹中菜到會套餐只需$2,280
【品味投資】勞力士QC再厲害　全新錶都會有瑕疵！ 鐘錶行點樣把關確保品質？
【品味投資】勞力士QC再厲害　全新錶都會有瑕疵！ 鐘錶行點樣把關確保品質？
【ET財智Talk】債券現中長線部署良機？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略　10月10日晚上8時見！
【ET財智Talk】債券現中長線部署良機？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略　10月10日晚上8時見！
【好去處】全球限定Hermès運動主題展登陸本港　用Hermès配件做多項免費健身活動
【好去處】全球限定Hermès運動主題展登陸本港　用Hermès配件做多項免費健身活動
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款