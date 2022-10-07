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英鎊定存4.5厘 發鈔行瘋搶外幣 加元、澳紐3.5厘 全城最高

收息攻略 11:49 2022/10/07

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英鎊兌港元雖然又再跌穿9算，但波動的滙率無阻銀行瘋搶外幣，繼日前各銀行上調英鎊定存後，最新渣打銀行也上調全線港元、美元及其他外幣的定期存款年利率，英鎊定存高見4.5厘，存期為12個月，不但是英鎊12個月的最高年息，無論是任何貨幣的長息，也屬全城最高。

渣打外幣定存大幅加息

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除12個月外，渣打也把6個月英鎊定存一舉加至3.5厘，也是該存期之中的全城最高。不過需注意滙率風險，雖然1年有4.5厘年息，但英鎊今年兌港元已跌了約20%，若未來一年繼續波動，從投資角度可能會賺息蝕價。

上述優惠適用於SC Mobile或網上理財的新資金，起存額為5000英鎊，優惠期至10月31日。

除英鎊外，渣打也把加元、澳元及紐元的定存年息一併上調，3種貨幣的12個月年利率一律加至3.5厘，6個月一律加至3厘，相比其他銀行都是最高水平，起存額為5000原幣。

工銀外幣息率居次  花旗外幣定存門檻低

其實除渣打銀行外，工銀亞洲、星展銀行及花旗銀行近月也積極推出不同外幣的定存優惠，尤其工銀亞洲的年利率僅低於渣打，排第二，例如1年期加元定存有2.6厘、6個月也有2.5厘。

澳元方面，星展則較工銀高，1年期有2.6厘，6個月有2.4厘，都是僅次於渣打的息率。

花旗的年利率也不低，例如英鎊1年期也有3.09厘、6個月有2.24厘；紐元方面，1年期為2.9厘、6個月為2.65厘；雖然年利率不及渣打，但不設最低存款額。

 

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