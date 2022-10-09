【好去處】日本紅葉季節到 精選東京3大賞楓景點

日本10月11日恢復免簽證自由行，大家終於可以「返鄉下」！剛好踏入秋季，當然要回鄉賞紅葉，日本氣象網站早前公布2022年紅葉預測，人氣地區如東京、大阪、京都及北海道等都有賞紅葉勝地，相信不少人已準備出發到日本賞楓！

日本全國賞楓時間由9月開始至12月入冬後結束，當中最早開始入冬的北海道地區是最早看到紅葉的地方，東北地區10月6日起開始有紅葉，關東地區約10月27日，四國及九州地區於11月13日開始、關西則由11月20日開始，首選介紹的當然是大受港人喜愛的東京。

上野恩賜公園

上野恩賜公園免費入場而且交通方便，是東京市區受歡迎的紅葉景點之一。公園內有很多銀杏樹，同時間可觀賞不同景致，附近又有不同的餐廳及攤販，適合安排一日行程遊歷。

紅葉期：11 月下旬至 12 月上旬

地址：東京都台東區上野公園池之端三丁目

開放時間：5am至11pm

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關東地區：高尾山

高尾山亦適合作為東京一日遊的景點，由新宿站乘電車只需50分鐘，是一個熱門東京近郊賞楓勝地。一踏入秋天，高尾山便滿山紅葉，大家不但可以當作行山路綫，登山賞楓，還可以坐登山纜車和吊椅欣賞「楓景」。

紅葉期：11月中旬至下旬起。

地址：東京都八王子市高尾町

開放時間：24小時（留意登山纜車和吊椅的營運時間）

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新宿御苑

新宿御苑是日本皇室的花園，同樣是東京市中心賞楓熱點，內有池塘、涼亭及庭院等，地理位置比較方便，大家可以賞楓打卡後再到附近Shopping，不過需要付入場費500日圓。

紅葉期：11月下旬起，至12月下旬之間。

地址：東京都新宿區內藤町11

開放時間：9am至4pm（逢星期一休息）

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作者：蕭雅文

責任編輯：陳家昌

【原文：日本紅葉季節到 精選東京3大賞楓景點（收費文章）】

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