【手機情報】小米2億像素相機能領導潮流？手機品牌像素鬥大戰燃起

手機市場近期熱鬧非常，繼iPhone 14 Pro系列之後，蘋果今日上市的大屏iPhone 14 Plus相信會較細機iPhone 14受歡迎。與此同時，一直希望成為世一手機品牌的小米，也將焦點放在海外市場，本周在德國發布新機Xiaomi 12T系列，成為品牌在聖誕節期搶客的產品。而這個系列的焦點，自然是放在品牌首部搭配2億像素攝影系統的Xiaomi 12T Pro了。

像素鬥大 蘋果iPhone 14 Pro也開始高像素

雖然一直有評論認為像素與拍攝品質的好壞並無太大的關係，但在手機拍攝的技術提升之下，高像素系統也逐步為各大手機品牌商採用。當中一向對採納新技術採取較保守態度的蘋果，也在今年推出的iPhone 14 Pro開始採用4,800萬像素的攝影系統。可見像素鬥大已成為了手機品牌將產品差異化的手段之一。

今次小米12T Pro採用2億像素攝影系統，其採用三鏡頭系統，包括2 億像素 Samsung ISOCELL HP1 OIS 廣角鏡頭、800 萬像素超廣角鏡頭以及 200 萬像素微距鏡頭，而前置鏡頭皆為 2,000 萬像素。

雖然薑餅人尚未接觸到真機，但小米亦已安排了傳媒試機，從報道所見新機的攝力認真強勁。在日光下2 億拍攝像素主鏡頭輕易拍攝出清晰影像，能夠清楚拍到物品的紋理及色彩，白平衡準確，色彩還原度高，而逆光處理亦甚佳。在使用夜景模式拍攝下的雜訊亦不多，畫面也很清晰。

值得一提的是，拍攝一張 2 億像素相片，檔案大小接近 60MB，比起一般影像高出近 10 倍，可見影像細緻度相當之高。但若想拍攝RAW格式的相片，新機只支援1,200萬像素，2億像素是不支援的。

摩托羅拉早推2億像素手機反應平平

事實上，小米今次的2億像素攝影系統，未能搶先成為第一，因為聯想旗下摩托羅拉早在7月便推出了全球首部2億像素手機，不過市場反應卻不太熱烈。這也可能是手機玩家都明白像素只是數字遊戲。因為影響手機拍照效果的，除了每張相的像素外，還包括傳感器的呎吋大小，以及手機內運行的軟件。例如蘋果雖然長期不追求像素數字，但其拍照的成像一直獲不少用家稱許，原因就是手機對相機處理的軟件優異所致。小米近年在手機拍照技術上急起直追，但在實際使用上，蘋果仍然有優勢，而華為Mate 50系列的相機表現也大有進步，小米不能安寢。

薑餅人記得多年前小米首搭配1億像素系統的產品，便是小米Note 10 系列，時為2019年11月底。3年後小米便帶來了2億像素系統的手機。在晶片技術不停向前下，3億像素系統可能不用三年便會面世！

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App