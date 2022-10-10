百佳$100任意搭配5件貨品 YOHO全港最大旗艦店 4大開幕優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.百佳：100元任意搭配5件貨品

即日起至10月13日，只需用100元就可以任選5件不同類型貨品，包括零食、糧油雜貨、日用品等。

網店：按此

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2. 友和YOHO：全港最大銅鑼灣旗艦店 多重開幕優惠

即日起至10月31日，全港最大旗艦店登陸銅鑼灣，為慶祝開張，友和YOHO推出銅鑼灣旗艦店限定「開業Fun紛賞」4大優惠，包括尋寶遊戲、新店響噹噹線上遊戲、每日一搶，限時閃購及收據當錢使活動。

友和YOHO銅鑼灣店

地址：銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心9樓全層（銅鑼灣港鐵站E出口步行1分鐘）

營業時間：星期一至日公眾假期：12pm-8pm

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3.Sincere 先施：瘋狂大減價 低至2折

即日起至11月24日，先施瘋狂大減價，過百款產品大減價低至2折，更有限時額外折扣優惠。

詳情可參考網址：按此

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撰文：hket小編

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