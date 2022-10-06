Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店

▲ Glenrothes Quantum 40 年，在中環畢打行以華麗姿態登場。

人生有幾多個10年，何況40年？當蒸餾廠要與「天使」競賽，以免每年有2%的威士忌在酒桶蒸發掉（被稱為Angel's Share，天使稅），放入酒瓶就會萬無一失。但40年，始終「交了不少稅給天使」，因此40年的威士忌實在罕有，而近日Glenrothes就推出了Quantum 40年，並且在中環畢打行設置了一個Pop-up店。

▲ 紅色禮盒是模仿Glenrothes百年酒廠的紅色大門，只是打開這禮盒的「大門」是Glenrothes Quantum 40年（Liquid Gold，$38,000，查詢:2755 5868）的珍貴佳釀。(圖片：酒莊提供)

這個以「Light of a New Perspective」作為主題打造的光影地下世界，大家會經過蘑菇隧道、酒吧區，最後才見到這限量版的單一麥芽威士忌Glenrothes Quantum 40的真身。

Glenrothes自1879年就一直在蘇格蘭的Speyside落戶，遠離煩囂的酒廠甚至沒有訪客中心，只是專注於釀造獨一無二的威士忌。Glenrothes的獨特之處，在於擁有少見的自家私有水源。為了確保用以釀酒的水質潔淨無瑕，Glenrothes購入了周邊的５大高地莊園的土地，保育當地罕有的軟水水源，以土地岩層深處的天然水將威士忌昇華。

同時Glenrothes仍然沿用1879年建廠時的過百年紅銅蒸餾器，並且進行長達11個小時的慢速蒸餾，透過比業界常規時間更漫長的蒸餾過程，去除更多雜質，成就出輕盈優雅、果香四溢的獨有威士忌。

基於威士忌70%的風味都是來自橡木桶，Glenrothes一點也不怠慢，精心挑選來自西班牙南部Jerez的first-fill雪莉桶，讓威士忌吸收到最多雪莉桶本身的香氣，因此相對於眾多品牌摻雜焦糖色素以追求酒色一致，Glenrothes的威士忌，色澤都是來自那精選的橡木桶。

今次推出的限量版Glenrothes Quantum 40年，酒瓶由歷史悠久的英國水晶品牌Dartington的工匠大師設計及吹製，水晶酒瓶上的壓線條紋，靈感源於Glenrothes雪莉桶上木板的拼縫；而玻璃瓶塞更是由人手精心打造呈皇冠狀，展現這難得一見的威士忌的皇者姿態。

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Info

Light of a New Perspective - The Glenrothes 40 Year Old Quantum

日期：即日至9日

時間：12nn-7pm（每個場次約1小時）

地點：中環畢打街12號畢打行2樓

費用：全免（賓客可品嘗由置地文華東方酒店MO Bar調校的Glenrothes雞尾酒一杯）

報名連結：https://bit.ly/3BHEzvk （註：名額有限，先到先得）