Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店

▲ Glenrothes Quantum 40 年,在中環畢打行以華麗姿態登場。

人生有幾多個10年,何況40年?當蒸餾廠要與「天使」競賽,以免每年有2%的威士忌在酒桶蒸發掉(被稱為Angel's Share,天使稅),放入酒瓶就會萬無一失。但40年,始終「交了不少稅給天使」,因此40年的威士忌實在罕有,而近日Glenrothes就推出了Quantum 40年,並且在中環畢打行設置了一個Pop-up店。

▲ 紅色禮盒是模仿Glenrothes百年酒廠的紅色大門,只是打開這禮盒的「大門」是Glenrothes Quantum 40年(Liquid Gold,$38,000,查詢:2755 5868)的珍貴佳釀。(圖片:酒莊提供)

這個以「Light of a New Perspective」作為主題打造的光影地下世界,大家會經過蘑菇隧道、酒吧區,最後才見到這限量版的單一麥芽威士忌Glenrothes Quantum 40的真身。

Glenrothes自1879年就一直在蘇格蘭的Speyside落戶,遠離煩囂的酒廠甚至沒有訪客中心,只是專注於釀造獨一無二的威士忌。Glenrothes的獨特之處,在於擁有少見的自家私有水源。為了確保用以釀酒的水質潔淨無瑕,Glenrothes購入了周邊的5大高地莊園的土地,保育當地罕有的軟水水源,以土地岩層深處的天然水將威士忌昇華。

同時Glenrothes仍然沿用1879年建廠時的過百年紅銅蒸餾器,並且進行長達11個小時的慢速蒸餾,透過比業界常規時間更漫長的蒸餾過程,去除更多雜質,成就出輕盈優雅、果香四溢的獨有威士忌。

基於威士忌70%的風味都是來自橡木桶,Glenrothes一點也不怠慢,精心挑選來自西班牙南部Jerez的first-fill雪莉桶,讓威士忌吸收到最多雪莉桶本身的香氣,因此相對於眾多品牌摻雜焦糖色素以追求酒色一致,Glenrothes的威士忌,色澤都是來自那精選的橡木桶。

今次推出的限量版Glenrothes Quantum 40年,酒瓶由歷史悠久的英國水晶品牌Dartington的工匠大師設計及吹製,水晶酒瓶上的壓線條紋,靈感源於Glenrothes雪莉桶上木板的拼縫;而玻璃瓶塞更是由人手精心打造呈皇冠狀,展現這難得一見的威士忌的皇者姿態。

Info

Light of a New Perspective - The Glenrothes 40 Year Old Quantum

日期:即日至9日

時間:12nn-7pm(每個場次約1小時)

地點:中環畢打街12號畢打行2樓

費用:全免(賓客可品嘗由置地文華東方酒店MO Bar調校的Glenrothes雞尾酒一杯)

報名連結:https://bit.ly/3BHEzvk (註:名額有限,先到先得)