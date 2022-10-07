日本期待已久的通脹 本質上是通縮

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）撰寫報告指，日本期待已久的通貨膨脹，雖然遭到岸田內閣的不滿，但其實本質上是通貨緊縮。

報告指，日本長期以來一直在通貨緊縮中掙扎。自 1994 年以後，如果不考慮消費稅上調的影響，核心CPI基本保持在1%以下。2013年，時任首相安倍晉三的主要經濟戰略（概括為「安倍經濟學」的三支箭）就是將通脹率提高到2%。而今年全球通脹壓力上升，終於將日本的通脹率推高到了央行2%的目標以上，8月日本全國核心CPI按年增長2.8%，東京核心CPI的早期指標顯示，9 月將會在8月的2.6%的基礎上進一步上升。

通脹率上升原本應該受到歡迎，但實際上卻遭到岸田內閣的不滿，認為損害了日本的購買力。然而，國際觀察人士覺得有些誇大其詞，認為日本的通脹水準無法與美國和歐元區相比（8 月分別為 8.2%和 9.1%）。 然而，只單純比較通脹率數字是片面的，還有兩個方面需要考慮。

首先，日圓自年初以來已經貶值了25.8%，相比之下，歐元貶值了14.7%，美元則大幅升值。如果日本家庭參與世界貿易，例如購買進口進品或海外旅行，那麼用美元來衡量，日圓走弱使得日本家庭的財富縮水。 與歐元或英鎊不同的是，日圓走弱並不完全由市場決定。相反，市場會要求更多，但日本財政部和央行最近進行外匯干預，燃燒約200億美元來止血，因為日本央行決定維持非常寬鬆的貨幣政策，例如在美聯儲繼續加息和美國長期利率飆升的情況下限制10年期日本債券收益率。此外，日本的工資增長一直停滯不前，即使與美國相比，日本的實際工資也是大幅下降。

總而言之，日本的通脹在本質上似乎不同於美國或歐洲，在日圓非常疲軟和工資停滯不前的情況下，日本的通脹會對家庭收入造成嚴重衝擊，甚至可以這樣理解，這種通貨膨脹本質上是通貨緊縮。

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