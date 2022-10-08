0+3外遊 5大必去日本新景點

望穿秋水，日本終宣布在10月11日正式開關，歡迎外國旅客免簽證自由行入境旅遊，加上香港放寬檢疫至0＋3，全城瘋搶機票準備出遊！日本各地今年都有不少新景點及酒店，是時候做定功課，第一時間「返鄉下」旅遊。

東京《反斗奇兵》主題酒店

彼思人氣電影《反斗奇兵》（Toy Story）向來受歡迎，雖然香港都有主題園區，但論吸引程度，始終不及東京迪士尼樂園。酒店在今年4月全新開幕，屬於東京迪士尼度假區內第五間酒店，由外形至房間內部設計均充滿童心，到處有角色現身可以瘋狂打卡。

整棟酒店共有12層，有575間基本客房與20間高級客房，外觀呈積木般的方格狀。大堂的地板、天花板均360度被玩具包圍，人氣角色如胡迪、巴斯光年、翠絲雕像高4米，令住客感到自己如玩具般渺小。

房間裝潢以《反斗奇兵1》中安迪的房間為設計靈感，有最經典的藍天白雲牆紙、星形燈罩、畫板電視、彼思枱燈及米奇手錶形狀的時鐘等，處處有電影場景及小彩蛋，粉絲必會心微笑。餐廳則以《反斗奇兵3》的毛毛熊勞蘇為主角，菜式造型可愛，叫人不捨得吃下！

《反斗奇兵》主題酒店

地址：東京迪士尼度假區

網址：www.tokyodisneyresort.jp/tc/hotel/tsh.html

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名古屋經典卡通主題樂園

吉卜力工作室旗下的動畫《千與千尋》、《幽靈公主》、《哈爾移動城堡》深入民心，東京三鷹之森吉卜力美術館之外，規模更大的「吉卜力主題樂園」，將於今年11月1日於名古屋開業，讓全球宮崎駿粉絲萬眾期待。

吉卜力主題樂園位於萬國博覽會會場「愛．地球博記念公園」內，分成「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」、「DONDOKO之森」、「魔法故鄉」、「魔女之谷」5大區，頭3個園區預計於2022年率先開幕，另外兩個則預計於2023年秋季才面世。陪伴大家一起長大的作品，例如有《天空之城》、《哈爾移動城堡》、《千與千尋》及《龍貓》等出現的場景，都忠實還原呈現眼前。

入場採用實名預約制，門票於10月10日開始發售，購買11月至1月的門票，可抽籤或以先到先得形式發售，吉卜力粉絲想先睹為快就要把握機會。

吉卜力主題樂園

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地址：愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1

網址：https://ghibli-park.jp/

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大阪室外植物園光影展

沉浸式體驗持續人氣高企，作為龍頭的teamLab，仍然有新作品讓大家可以無限打卡。今年7月長駐大阪長居植物園，植物園經翻新後於4月1日重新開放，面積約24萬平方米，有約1,200種植物，花草樹木隨季節而變化。

白天植物園如常開放，晚上就搖身一變成了teamLab最拿手的光影藝術空間，約有十多個作品，一樣以奇幻投影效果及音效打造。如梵高式的流動綫條投射在巨型方體雕塑上、山茶花園中的吹氣發光體、湖面漂浮的發光燈籠等，受大自然的風和雨、動物和訪客的交流變化，融入作品當中。這個展覽為長駐而非期間限定，仍未玩厭teamLab的話，也值得前往打卡朝聖。

Botanical Garden Osaka

地址：大阪市東住吉區長井公園1-23

網址：www.teamlab.art/zh-hant/e/botanicalgarden

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京都舊建築活化酒店

京都作為歷史文化重鎮，疫情期間除了有京都京瓷美術館開幕，這一間由任天堂舊總部改建而成的酒店，亦相當備受注目。任天堂於1889年創立，1947年改名為丸福株式會社，前身是花牌和撲克牌製造商，因此酒店命名為丸福樓以作紀念。

酒店前身是任天堂總部大樓及創辦人山內房治郎的舊居，請來日本建築大師安藤忠雄設計監修，保留昔日公司大樓與內部裝潢，並建設了一棟全新大樓。共有18間不同客房及套房，每間設計及格局也略有不同。原有建築棟保留懷舊設計，更有昔日的壁爐及舊燈飾，新築棟則走簡約水泥風格。

由名廚細川亞衣監修的餐廳carta.，以日本古時發酵食物炮製出創新洋風料理；另有充滿古典氣氛的酒廊及圖書館，極有氣派。現時仍有開幕優惠，最平為33,120日圓/晚起入住新建築標準特大客房，不包餐飲。

丸福樓

地址：京都市下京區正面通加茂川西入鍵屋町342番地

網址：marufukuro.com

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岡山倉敷複合式商場

位於岡山的倉敷美觀地區，以古色古香的日式街道及小店馳名，充滿傳統和式風情。今年4月營運的倉敷SOLA複合式商場，以岡山的技藝及美術為主題，集食住玩體驗於一身，建築物本身亦融入倉敷白壁設計，古風滿滿。

商場內有5間商店，包括岡山牛仔布專門店「青木被服」、和服足袋專門店「丸五」、倉敷洋食餐廳Balaton、傳統日本料理店「雲」，還有一日只接待3組的民宿「滔滔」。可供公眾使用的民藝廣場，設有大量休憩空間，附近還有倉敷川、倉敷民藝館、日本鄉土玩具館及Kibibi Museum博物館，充滿倉敷歷史文化氛圍。

倉敷SOLA

地址：岡山縣倉敷市中央1-4-13

網址：www.kurashiki-sola.jp

作者、責任編輯：張頌婷

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原文︰【日本開關 2022年必去5大新景點】（收費文章）

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