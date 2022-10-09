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悅來酒店下午茶自助餐 推買2送1優惠

精明消費 13:00 2022/10/09

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悅來酒店「Simplicity簡．味」推出全新「美食巡遊」下午茶自助餐，由即日至10月31日每個周六、日及公眾假期於2:30pm至7pm供應，可以食足120分鐘，大家可以慢慢享受美食。

是次下午茶自助餐以多國美食為主題，供應逾50款包括德國、東南亞、日式、中式和港式等美饌，當中更包括兒童精選美食及多款甜品，十分豐富。

推介菜式有多款德國節美食，包括脆皮鹹豬手、肉腸拼盤、啤酒烤春雞。東南亞美饌就有正宗馬來西亞香濃惹味的海鮮娘惹叻沙及雜錦沙嗲串、新加坡炒黑白蘿蔔糕、泰式芒果莎莎青口杯、越南甜椒牛肉米卷。另外還有日式海鮮丼、日式卷物以及西式冷盤等。

下午茶還提供多款港人至愛地道美食，包括細蓉雲吞麵、港式火炙厚多士、軟綿綿魔鬼飛碟。現場更設有即叫即製專區，供應多款厚身多士、特色西多士等，更將經典小吃咖央多士升級為極邪惡的「斑蘭咖椰爆漿」，一口直接品嘗道地的南洋風味！

由即日起凡經由OpenRice網上訂「Simplicity簡．味」10月份（逢周六、日及公眾假期）指定時段，即可享有限時買2送1自助餐優惠（每位須按原價加一服務費），人均最平只需$160至$198起，名額有限，售完即止。

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「美食巡遊」下午茶自助餐

地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓

電話：2409 3226

價錢：$318（成人）/ $208（小童及長者）

作者、責任編輯：招美寶

 

原文︰【悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠】（收費文章）

 

 

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欄名 : 消費錦囊

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