「鱷王」Ray Dalio︰提防説話太快的人 不要擔心顯得愚蠢 而「假裝你能了解」

73歲的「鱷王」Ray Dalio辭去橋水基金（Bridgewater Associates）聯席首席投資官的職務，他將繼續以導師的身份留在公司。鑑於他在自己創立的公司任職了50年之長，這裡回顧一下他在漫長職業生涯中採納的四條建議，也是他在暢銷書《原則》中分享的内容。

1.實踐激進開放的思想

鱷王寫道，要在工作中取得成功就必須擅長做決定，而這又需要擁有激進開放的思想。激進開放的思想是指有分析不同觀點的能力，而不是局限於自己的思維。在做決定之前，要接受自己會犯錯。

鱷王稱，他在做出決定之前會聆聽那些與他意見不相同的人，嘗試理解他們的看法，這樣就可以了解到不同的角度，在整合所有的看法之後，才作出最終決定。他也寫道，「你的思想越開放，你欺騙自己的可能性就越小，其他人就會越願意提出意見」。



2.在「想法擇優」的環境中工作

鱷王寫道，最有成就感的工作環境是「想法擇優」。在這個環境中，最優秀的想法或者創意會勝出，無論這個想法是由誰提出的。



他也寫道，當你和其他人能公開談論所有重要的事情、一起學習並理解需要讓彼此變得更出色的時候，最有意義的關係就建立了。要讓「想法擇優」發揮作用，内部的分歧需要互相理解，不能不信任同事或者說壞話。



每個人在「想法擇優」環境中都應保持冷靜和尊重，當自己的想法不被採納時，不應過分氣餒。



3.留意那些「説話快的人」

鱷王寫道，説話速度快的人是那些口齒伶俐、果斷說出自己想法的人，他們説話的速度超過他們評估的速度，使得其他人都無法及時理解或提出反對意見。這方法對於擔心自己顯得愚蠢的人很有效，但不要讓自己被這些人嚇倒，因為我們有責任去自己理解事物，而不是假裝自己能理解一個説話快的人在說什麽。



如果你對此感到壓力，可以跟這個説話快的人說，「對不起，我很愚蠢，但我需要讓你慢下來，這樣我才能理解你在說什麽。」然後，才對這個人的發言提出自己的問題。



4.從自己錯誤中學習

鱷王寫道，「每個人都會犯錯誤，成功的人會從中學習，而失敗的人則不會。痛苦的錯誤讓我從「我知道我是對的」轉變成「我怎麽知道我是對的」，他們讓我明白，除了大膽還需要謙遜。」



即使困難重重，推動自己從錯誤中學習非常重要，如果不能容忍錯誤，你就不會成長，會讓自己和周圍的每個人都痛苦不已。

責任編輯：梁政琪

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