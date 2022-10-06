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MPF全港總資產跌穿1萬億 呢兩類基金今年力保不失

強積金 14:21 2022/10/06

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今年強積金近乎全軍覆沒，打工仔兩年來的努力可能已付儲流水。據積金評級（MPF Ratings）的數據，截至9月底，全港強積金總資產跌至9650億元，跌破2020年7月時達到的1萬億元里程碑，意味即使計入打工仔近兩年來的供款，由於投資虧損，總資產在兩年來沒有增長。

今年力保不失的MPF基金

    點擊圖片放大
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上圖列出今年首9個月表現最佳的MPF基金，與其說「表現最佳」，其實只是略為錄得升幅，或者沒有升跌，但這種表現在市況如此波動之下，已屬萬幸。

然而仔細一看，上述表現最佳的基金全部都是「保證基金」或「貨幣市場基金」，後者是把資產主要放在現金或存款上，很能印證「現金為王」的道理。

至於「保證基金」，讀者則要小心，雖然這類基金在今年表現其防守優勢，但「保證基金」的架構與條款複雜，是否適合長期持有，大家要仔細考慮，詳見以下有關強積金保證基金的文章︰

【MPF】強積金「保證基金」長期回報接近零 收費全行最高 究竟保證什麼？

【強積金】滙豐指MPF保證基金蝕錢是誤解

保證基金真係有保證？

積金評級主席叢川普稱，地緣政治及全球經濟問題匯合，令強積金總資產跌至兩年新低。但他強調，這些市場虧損並非強積金體系造成的。金融市場的升跌主導投資收益及虧損，這是強積金體系無法控制的。

他認為，強積金成員當務之急是必須保持長線投資及分散投資。每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。對於廣大的強積金成員來說，預設投資策略依然是一個優質的投資方案。

 

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