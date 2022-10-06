買兩份醫保竟然平過買一份？ 自願醫保保費慳達36%

高保障自願醫保保費通常較貴，未必人人負擔得起，尤其是醫療通脹下，醫療保險加價漸成常態。有甚麼方法既可以降低保費，但又獲得高保障？10Life今次介紹一個叫自願醫保組合（AB計劃），原理是先買一款提供基本保障的自願醫保標準計劃（A計劃），再另買一款設低自付費的高保障自願醫保（B計劃）。

自付費（又稱「墊底費」，Deductible）一般以每保單年度計算，是指保單持有人向保險公司索償時，須要先自行承擔的醫療費用。超出自付費的醫療費用，才由保險公司賠償。因此，設有自付費的醫療保險保費會較平。

我們發現，以組合形式投保，較單買零自付費的高保障自願醫保平，35至44歲非吸煙男性平均年保費（「保費」，下同）可以節省高達35.9%，而且保障率不變，在一些重要的疾病亦能賠足。

表1：自願醫保組合可以慳到幾多保費？（港元）

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5個自願醫保組合例子 保費節省高達35.9%

揀選自願醫保標準計劃作A計劃，是因為它提供基本保障，包括日間手術、訂明診斷成像檢測（註1）、訂明非手術癌症治療（註2）等，而且不設病房級別限制，方便與不同房間類別，例如普通房、半私家房的B計劃配搭。是次我們揀選保費低於2,400港元的標準計劃作A計劃。

至於B計劃，則是自付費少於20,000港元的高保障自願醫保計劃，並於10Life評分中獲得5星評級。保單投持有人會先向A計劃的保險公司索償，所得的賠償則可用作B計劃的自付費。選擇少於20,000港元自付費的產品，可以確保保單持有人所需要承擔的首萬多港元自付費，均由A計劃的保險公司承擔。

如表1所見，較投保零自付費的B計劃，自願醫保組合保費（註1）節省18.4%至35.9%不等。「折扣」最多的是Bowtie自願醫保標準計劃，與FWD富衛尊衛您醫療計劃（自付費$16,000）的組合（下稱Bowtie+富衛組合），可以慳近35.9%。

自願醫保組合保障會減少嗎？

不過，讀者或會問這個自願醫保組合雖然可以節省保費，但保障率是否全然不受影響？以Bowtie+富衛組合為例，於7種常見傷病中皆提供十足的賠償（表2），保單持有人毋須自掏腰包。而其餘4個組合，亦均賠足該7種常見傷病。

以腸鏡檢查 (日間治療)為例，雖然A計劃（Bowtie產品）的預計賠償金額為16,416港元，但足以填補B計劃的自付額（16,000港元），而剩餘的醫療費用（9,934港元）則由B計劃支付，受保人無需自己揞荷包。

順帶一提，醫療保險有一項彌償原則（Indemnity)，即保單持有人所獲的賠償總額，並不能多於實際的醫療開支。所以，保單持有人不能透過索償多份醫療保險，從而賺取利潤。此外，鑒於是次索償涉及兩份醫療保單，保單持有人須準備相關文件，以及留意索償程序，詳情可參閱早前文章。

表2：Bowtie+富衛組合對常見傷病的保障率（港元）

其他自願醫保組合玩法

本文只以自願醫保（半私家房）組合作例子。事實上，自願醫保組合策略同樣適用於其他非自願醫保醫療保險，例如公司醫保作計劃A、低自付費的高端醫保作計劃B。另外，消費者也可按個人需要，如財政能力、醫療需要等因素，更改自付費、房間類別、受保地區。

另外，假如選擇自付費較高（如80,000港元）的醫保作計劃B，雖然保費會進一步降低，但由於自付費上調，A計劃的賠償或許未必足以填補計劃B的自付額，因而未能提供100%保障率。故此，投保人需要在保費與保障率之間進行取捨。

值得一提的是，保險公司一般不接受連續投保兩款自願醫保，保險經紀（Broker）則大派用場。與保險代理（Agent）不同，保險經紀可以提供多間保險公司產品。自願醫保組合千變萬化，讀者如有疑問，歡迎WhatsApp與我們的保險顧問查詢，免費獲取專業意見。

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保慳錢組合】買兩份竟然平過買一份？醫療保險保費慳達36%】

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