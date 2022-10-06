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【手機銀行】「Mobile First」成時下熱潮　邊6間銀行官網用手機瀏覽最嚇人？

博客 13:12 2022/10/06

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不知道大家正在用「手機」、「平板」還是「電腦」在看我這篇文章呢？我想大部份網友都會回答「手機」，更精準一點說很可能是APP。

在1980年當電腦仍然是龐然大物的時候，Bill Gates為微軟公司定下的使命是 “A computer on every desk and in every home”，然後桌上型電腦在1990年代迅速普及，不知道Bill Gates在1990年代又會不會已經預示到在2022的今天，大家家裏已經不再有電腦，取而代之的是一部又一部的手機呢？

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用今天的眼光看，正因為大家在瀏覽資訊時都更多用手機、更少用電腦，企業在設計網頁時優先考慮手機端 (mobile end) 的體驗看似是理所當然，其實「手機優先」(Mobile First) 這概念不過是在3G普及後、即最近十多年的事。

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要做Mobile First，其中一個基本必備元素就是Responsive Web Design (RWD)，即網頁(不是APP) 能根據用戶螢幕的尺寸和方向調整網頁的排位；以滙豐香港的網頁在Google Chrome時的表現為例，圖左是iPhone XR的畫面、圖右則是iPad Air的畫面，大家可以看到版面會因應螢幕尺寸不同而作出調整，方便大家閱讀和操作。

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當每家銀行都在談 “Mobile First” 的時候，又有哪家銀行的官網竟然連Responsive Web Design都沒有做到呢？

今次會繼續沿用上回【銀行閑談 (178) — 香港有哪家中資銀行的官網預設是英文呢？外資銀行情況又如何呢？】的31家在香港註冊的Licensed Bank，發現原來有6家銀行的官網是沒有做Responsive Web Design的。

這6家銀行中完全沒有英資、美資和虛銀的影子，而是中資(3家)、港資(2家)和亞資(1家)！到底是哪6家呢？它們的官網在手機上的畫面是怎樣的呢？

一起和大家盤點一下喇。

想知這31家銀行的分類，有請移玉步至銀行閑談(178)喇。

3家中資代表—先放大e-banking到底是好是壞呢？

9家中資代表中銀、交行、中信、建行、集友、創興、永隆、工商、南商，哪家沒有做Responsive Web Design呢？

有圖有真相，以下是用Samsung Galaxy S10的截圖給大家參考一下：

  •  

字體太小當然非常難操作，除了中信和集友需要加把勁以外，其中特別要提一下招商永隆的網頁設計，因為她在客戶用手機瀏覽器進入網頁時會先放大 e-banking 的登入按鈕的，給大家往回縮的版本比較一下。

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是不是可以稱為「亡羊補牢」呢？還是老老實實跟另外6家中資代表做好Responsive Web Design吧。

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2家港資代表，大生竟然榜上無名！？

在6家港資銀行 (東亞、大新、恒生、上商、大生、大有) 中，有2家的官網是沒有做Web Responsive Design的，其中最近在鰂魚涌開設分行的「神隱銀行」大生竟然都有做Responsive Web Design，「真係失覺晒喇」！

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那剩下5家銀行東亞、大新、恒生、上商、大有中要選2家，你會選哪2家呢？另一神隱銀行大有當然是首選，另外原來東亞也上榜，又再一次「真係失覺晒喇」！

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最後1家亞資代表，撳入去真係嚇死人呀！

剩下最後1家亞資代表，大眾、星展、永亨、富邦哪一家會上榜呢？

先給張截圖大家看看，真係嚇死人呀。

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本來出這些警告字句是無傷大雅的，不過當網頁沒有做Resposive Web Design，這句警告字句又大又長的時候，悲劇便發生啦。

本來華僑永亨官網的desktop版是這樣的：

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對比一下恒生的官網，一樣是很多的警告字句，但處理就好很多了，頁面Key Visual(KV)先出，沒有蓋住左上角菜單按鈕，HARO一樣出樣在右下角，警告字句以獨立方框呈現，高下立見吧！

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華僑永亨手機版把警告字句刪掉後，情況也好不了多少，在沒有Responsive Web Design下很難操作。特別一提是華僑永亨和招商永隆一樣採用了放大e-banking登入部份的設計，算是亡羊補牢吧。

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香港有哪6家銀行的官網不歡迎大家用手機瀏覽呢？

今天和大家盤點了30家在香港註冊的Licensed Bank的官網，發現永隆、中信、集友、大有、東亞、永亨6家銀行的官網沒有採用Resposive Web Design，即是不歡迎大家用手機瀏覽喇。

當然大家可能會問，當大家大部份時候都是用APP而並非Web Browser的時候，投放資源做好「官網在手機端上」的表現又有沒有意義呢？

以上問題就需要另一篇長文去解釋喇，簡單回應就是當「準客戶」尚未成為「正式客戶」的時候，大家會 (1)下載銀行的APP嗎？ (2)大家有發現愈來愈多銀行APP的定位是post-logon而非pre-logon，即是如果在沒有登入下幾乎是沒有資訊的嗎？

我想在可見的未來5年，銀行APP遠遠未能完全取代銀行官網，以上6家銀行還是快快檢查一下自己的 digital strategy，做Mobile First吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (186) — 香港有哪 6 家銀行的官網不歡迎大家用手機瀏覽呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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撰文 : Wallace Tin 華田銀行

欄名 : 華田銀行

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