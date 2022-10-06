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【科技人才】阿里雲與各大學合作培育香港IT人才　積極推動亞洲數碼轉型

博客 12:26 2022/10/06

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今時今日，數碼化已漸成全球商業的常態，尤其在新冠疫情的影響下，各行各業加速數碼化轉型，帶動了對科技人才的需求。早前有IT獵頭公司Venturenix指出，未來5年內香港資訊科技行業的人才缺口將達10萬。近年香港著力建設國際創科中心，對傑出科技人才的需求尤其殷切。

校企攜手培育創新人才

港府一直致力推動創科人才培訓，除了倡導在中小學加入IT科目外，亦鼓勵大專學府開設更多有關前沿科技應用的專業，並加強研究及與產業合作，為本地學生提供接觸及學習科技的機會。

前沿科技加速發展迭代，產業應用場景更形豐富及多樣化，大專院校確實需要加強與科技企業合作，助學生盡早熟習新興的數碼科技。從這一角度來看，科技企業絕對可發揮資源和經驗優勢，為培育本地數碼人才作出更多貢獻。

正因如此，我們早前分別與香港科技大學和香港大學專業進修學院在本地人才培育方面開展合作。

我們過往已與科大共同開展機器學習及數據運算的研究項目，並舉辦了FinTech黑客松，以鼓勵學生探究及解決金融科技行業面臨的挑戰。今個學年，我們進一步拓展合作關係，將在人工智能、新一代智能數據處理平台與無伺服器運算領域上，攜手探索嶄新的解決方案以應對科技挑戰；阿里雲還將利用自身於雲計算方面的豐富經驗，協助科大繼續探討透過彈性高效能運算平台（Elastic High-Performance Computing），提升科學、工程學、人工智能及機器學習研究項目的效率。此外，我們還將在校內定期舉辦工作坊及座談會，以加强學生創新科技的實用技能，亦會為科大學生提供實習機會。

此外，我們早前亦首次與港大專修學院及慈善機構SEED Foundation合作，為香港中學生帶來三個級別的課程，協助他們及早開始學習科技及雲計算知識。阿里雲將提供全面的雲計算入門知識，包括基本的IT及雲計算概念、進階 IT、雲端操作及管理知識等。我們相信，協助青少年及早打好科學知識的基礎，培訓新一代的科技專才，壯大香港人才庫。

積極推動亞洲數碼人才培訓

我們深信數碼科技，尤其是雲技術，能推動社會的正向改變，為此，阿里雲一直致力支持亞洲區內數碼人才的培育，以協助各地加速數碼轉型。例如，透過阿里雲課程和阿里雲學術培訓計劃（Alibaba Cloud Academic Empowerment Program，AAEP），我們幫助區內企業開展技術人員的培訓。

2021年，阿里雲宣布將持續投入10億美元，透過「數字亞洲加速計劃」於亞太區培訓上百萬數碼科技人才，提供資源支援科技從業者、開發者以及新創事業的發展，清除人才供需落差，協助亞太區内各行各業實現數位轉型。

隨著IT、人工智能、雲計算等技術於全球的應用愈趨廣泛，未來我們會與更多大學、初創孵化中心和非牟利組織合作，支持更多有志從事科技行業的年輕人實踐抱負。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。

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撰文 : 劉彬星 阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理

欄名 : 阿里雲誌

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