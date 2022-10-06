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英鎊定存加息搶錢 一年3.28厘 一星期13.88厘（附各存期年息一覽）

收息攻略 11:50 2022/10/06

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英鎊近一周相當波動，從投資角度，若能準備捕捉一周10%的升幅，再加一周最多13.88厘的定存年利率，可謂雙贏；從長遠用家角度，如果儲起一定金額的英鎊，又未開始動用，也可考慮一年最高3.28厘、半年最高2.41厘或3個月最高2.48厘的英鎊定存。以下羅列各存期的英鎊定存年利率。

英鎊定存一覽

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長存期花旗稱冠  且不設最低金額

上圖可見，以較長存期而言，花旗銀行較為積極，1年及6個月的最高年息都屬該行，分別為3.28厘及2.41厘，而且不設最低或最高存款額，客戶經網上或手機銀行便可開立。

花旗同時提供3個月1.46厘英鎊定存，但以3個月存期而言，年息就不及上海商業銀行的2.08厘。不過上商要求是全新手機開戶的客戶，起存額也要5000英鎊。

若資金較多，工銀亞洲及星展銀行也提供較高息的英鎊定存，工銀亞洲的12個月、6個月及3個月，分別有2.5厘、2.4厘及1.8厘，都排名第二高，起存額均為1萬英鎊；星展則分別有2厘、1.8厘及1.7厘，起存額均為5萬港元等值。

短存最高為富邦及信銀國際

短存則是富邦銀行及信銀國際的天下，無論一個月的3.38厘或是一星期的13.88厘，都屬富邦的優惠，起存額為10萬港元等值。信銀國際則分別以3厘及13.8厘居次，但起存額較低，只1萬港元等值。

大型銀行也提供短存優惠，例如滙豐及恒生銀行 （00011） 都有1星期12厘優惠；滙豐及中銀香港 （02388） 則有一個月2厘優惠。

 

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