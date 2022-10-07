英鎊定存加息搶錢 一年期4.5厘 一星期13.88厘（附各存期年息一覽）

英鎊近一周相當波動，從投資角度，若能準備捕捉一周10%的升幅，再加一周最多13.88厘的定存年利率，可謂雙贏；從長遠用家角度，如果儲起一定金額的英鎊，又未開始動用，也可考慮一年最高4.5厘、半年最高3.5厘或3個月最高2.08厘的英鎊定存。以下羅列各存期的英鎊定存年利率。

英鎊定存一覽

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長存期渣打稱冠 但需留意賺息蝕價

上圖可見，以較長存期而言，渣打銀行最為積極，1年及6個月的最高年息都屬該行，分別為4.5厘及3.5厘。渣打同時上調了加元、澳元、紐元的定存年利率，均加至全城最高，詳見此文。

不過，讀者需注意滙率風險，雖然1年有4.5厘年息，但英鎊今年兌港元已跌了約20%，若未來一年繼續波動，從投資角度可能會賺息蝕價。

花旗的年利率也不低，而且不設最低或最高存款額，客戶經網上或手機銀行便可開立。

以3個月存期而言，則以上海商業銀行的2.08厘最高。不過上商要求是全新手機開戶的客戶，起存額也要5000英鎊。

若資金較多，工銀亞洲及星展銀行也提供較高息的英鎊定存，工銀亞洲的12個月、6個月及3個月，分別有2.5厘、2.4厘及1.8厘，起存額均為1萬英鎊；星展則分別有2厘、1.8厘及1.7厘，起存額均為5000英鎊。

短存最高為富邦及信銀國際

短存則是富邦銀行及信銀國際的天下，無論一個月的3.38厘或是一星期的13.88厘，都屬富邦的優惠，起存額為10萬港元等值。信銀國際則分別以3厘及13.8厘居次，但起存額較低，只1萬港元等值。

大型銀行也提供短存優惠，例如滙豐及恒生銀行 （00011） 都有1星期12厘優惠；滙豐及中銀香港 （02388） 則有一個月2厘優惠。

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