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Mon cher 銅鑼灣sogo大阪堂島卷5折 Shoe Box九龍灣店租滿低至$99

精明消費 07:30 2022/10/07

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Mon cher：崇光銅鑼灣店大阪堂島卷 5折

即日起至10月9日，每日下午3點，凡於崇光銅鑼灣店B2/F Mon cher專櫃購買「大阪堂島卷」(價值228元)，可享5折優惠，每日限量50條(每人每日只限購買1條)。

    點擊圖片放大
    +2

2.Shoe Box:九龍灣Megabox門市全場99元至129元

即日起至10月19日，Shoe Box 九龍灣門市租約快將期滿，現全場童鞋波鞋不論牌子均99元，而bibi Geox 等返學黑皮鞋白波鞋更全部減至129元。

    點擊圖片放大

3.六國酒店：全新復古裝修 自助晚餐優惠

即日起至11月30日，六國酒店 Le Menu西餐廳推出自助晚餐優惠。

六國酒店 - Le Menu西餐廳

訂座電話：2866 3808

地址：香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

撰文：hket小編

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