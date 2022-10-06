08年熊市恒指見底前8次升千點 昨日大漲代表什麼？

恒指假期後反彈逾1000點，重上18000點水平。很多人會疑問，現在是否意味着熊市結束，牛市已經來臨？在探討這個問題時，有3點需要留意。回望歷史數據，2007年至2008年金融海嘯期間，恒指由2007年10月見頂，至2008年10月觸底，在見底前居然有9次升逾千點，即説明在熊市中也有大幅上升的情況，並不能僅因為升幅大，而判斷已走出熊市。除了留意恒指歷史升幅數據之外，還要留意「挾淡倉」的情況，以及與歷史數據相比，現時成交量不高，即很難進一步推高股價，需要進一步觀望。

1.熊市中的逾千點反彈

如下表可見，在2007年10月至2008年10月期間，處於環球金融海嘯期間，即大市屬於熊市，而令人意外的是，在短短一年的熊市期間，竟然有8次升幅逾千點，更有升幅高逾2000點的情況，在這8次大反彈後，恒指才跌至底部。由此可見，市場一時的升跌並不能説明已經徹底從熊市轉向牛市，在熊市中都可以存在這種大幅的升跌，投資者們應持續觀望，避免大手買入後蒙受損失。

時間 升幅 2007年11月14日 1362.66 2007年11月26日 1085.53 2007年11月29日 1111.3 2008年1月23日 2332.54 2008年1月25日 1583.1 2008年3月25日 1356.3 2008年9月19日 1695.27 2008年10月13日 1515.29

2.留意「挾淡倉」

「挾淡倉」即大量「淡友」企圖想通過造淡來拉低股價從中獲利，而此時若「好友」大手買入股票，造淡者就有可能全軍覆沒，因此「淡友」會保障自己利益，減少損失，會反過來買貨，以補回空倉。而此時在「好友」買貨及「淡友」補倉的情況下，股價會被提高。所以本次港股的逾千點狂升當中亦不能排除這種可能性，所以進一步説明此時不能輕易判斷是熊市轉向牛市的時點。

3.成交量不高

昨日港股雖然大升，但成交額只有1055億元，據彭博數據，近1年港股平均成交額是1242億，近3年的平均成交額是1359億，可見雖然恒指升幅較大，但大市成交量並不算很高，證明主力大戶並沒有大手買入。由於成交量是進一步推高股價的原動力，在股價上升而成交量沒有跟隨上升的情況下，這種漲勢並不會持續多時。所以在目前恒指猛升而成交量稍顯疲軟的情況下，投資者應該暫緩大手買入的想法，從長計議，靜觀其變。

責任編輯：梁政琪

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