【保險保障】友邦新儲蓄保　第100個保單年度預期回報率逾7%

友邦香港宣布推出AIA「盈御多元貨幣計劃2」，是去年推出大受歡迎的「盈御多元貨幣計劃」更新版，提供多個嶄新選項讓理財更靈活，包括市場首創「紅利及分紅解鎖選項」，客戶可按理財需要，選擇將原先鎖定的紅利及分紅解鎖，重新滾存，盡享潛在回報。

AIA「盈御多元貨幣計劃」更進一步助客戶發掘豐厚長線潛在回報，個別保單貨幣的計劃於第100個保單年度終結時之預期總內部回報率預期超過7%，而客戶每次行使「保單分拆選項」時，可將一份保單分拆為兩份獨立保單，財富傳承更具彈性。計劃更是市場首創率先為儲蓄保險提供7種貨幣選擇及「貨幣轉換選項」，客戶投保後可因應個人需要，透過轉換保單至當時盈御系列內提供之最新計劃，更改保單貨幣，把握環球機遇。

此外，AIA「盈御多元貨幣計劃」還提供三種保費繳付期選擇，以及讓客戶延繳保費長達365天的「延繳保費惠益」等，照顧客戶個人財務預算和人生不同階段的轉變和需要。現成功投保AIA「盈御多元貨幣計劃」，更可享高達25%保費回贈。

責任編輯：鄭樂怡

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