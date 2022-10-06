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【理財個案】想買香港電訊 但對電盈管理層誠信存疑 風險大嗎？

博客 10:27 2022/10/06

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有讀者想買入電訊股收息，正考慮香港電訊-SS （06823） ，但又對電訊盈科 （00008） 的過往歷史有顧慮，擔心作為小股東的利益會被蠶食。另外亦想知道現時買入美孚新邨自住及投資是否適合。看看龔成是如何回答。

讀者：
你曾推介過收息股香港電訊-SS （06823） ，我的問題是大家也會記得電訊盈科 （00008） 的歷史。根據巴菲特的選股原則，公司管理層的誠信是考慮因素。所以投資香港電訊，小股東的利益會不會被吞食？

另外，想請問你對美孚新的自住和投資價值有什麼看法？現在是不是好的買入時機？

龔成︰
1）香港電訊 （06823） 是業務穩定的股票，過往的派息比率達100%，是典型的收息股。公司擁有一定的優勢，而且市場結構對其有利，令企業的生意與盈利得以保障。

香港電訊以信託形式上市，當中的契約條款規定，業務所得在扣除各開支後，「可分派收入」要100%作股息派送，所以從派息比率中，可見每次都有100%以上，而多於100%部分是將之前所賺的派出。

這企業的業務基礎不錯，能在本業中發展伸延業務，同時行業仍處平穩增長狀態，這將有助往後的股息仍有平穩增長的動力。

電盈 （00008） 當年因為負債太多，最終出問題。香港電訊則無這個風險，過去一直營運暢順，暫時睇唔到存在管理層誠信等問題，故重行電盈舊路機會唔大。

2）投資物業的時候最重要都是看該物業的質素、呎價、預期租金回報率，特別是利用「呎價、預期租金回報率」去比較同區同類單位，以確定該物業的平貴水平。

另外，你再要審視其升值潛力，未來地區上、交通上、生活等等的配套發展，才去下一個結論，咁會較好。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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