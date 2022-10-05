【長壽煩惱】健康及儲蓄成港人對長壽最大擔憂　調查：4分1人擔心用盡積蓄

在現今社會，愈來愈多港人重視健康和長壽。根據星展銀行及宏利聯合委託進行的調查，港人對於活得比平均壽命更長的看法上，最大擔憂是財政困乏和健康轉差的危機。調查結果反映，大部分受訪港人認為有需要儲蓄更高比例的收入，累積現金儲備，抵禦未來風險。

減少個人開支 享舒適退休生活

「星展與宏利為未來做好準備調查」於2022年1月25日至2月14日期間訪問了1,409名年齡介乎21至65歲的香港居民，以了解他們對未來的擔憂以及所作出之準備。調查結果顯示，在受訪者當中，42%認為長壽的最大挑戰是健康轉差、用盡積蓄（24%），以及需要工作更久才能退休（15%）。逾半（53%）表示，儘管這會有通脹風險，但會增加現金儲蓄以保障未來。

此外，受訪者亦表示若要有舒適的退休生活，有需要把收入的40%儲起來，但他們目前只儲起約28%。另外，Z世代及千禧世代更認為有需要儲起一半以上的收入。一旦預期會用盡積蓄，50%受訪者表示很可能會減少個人開支，包括減少娛樂（19%）、外出用餐（16%）及衣著開支（15%）。11%的父母會準備減少子女方面的支出。約10%受訪者指出若用盡積蓄，會考慮降低居住環境質素。

醫療費上漲、財政支援不足 成最大擔憂之一

調查亦發現，香港成年人對未來的最大擔憂之一是醫療費用上漲（57%），其他憂慮包括出現新的疫情（58%）以及財政資源不足（54%），逾半（54%）亦認為未來30年會受通脹加劇所影響。

五分之一參與調查的成年人表示退休後無人可依，一旦無法工作，大眾富裕階層中，介乎35至65歳的準退休人士為最脆弱的一群，他們積蓄不足，沒有收入後亦難以獲得支援。同樣地，即使有伴侶的人亦認為，會在情感上依賴另一半的支持，多於財務建議方面的支援。

雖然受訪港人普遍渴望為未來退休而儲蓄更多，從而享有財務自由，但每三人便有一人從未諮詢專業理財顧問以規劃未來。相反，他們通常倚靠自己的認知，或家人和朋友的建議，以尋求財務安穩的未來。

責任編輯：區祖飛

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