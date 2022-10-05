【萬聖節2022】7大萬聖節好去處推介　海洋公園水上樂園哈囉喂派對Klook價$120起

踏入10月又是迎接萬聖節的時候，旅遊平台Klook推出7個萬聖節好去處推介，當中更有不少在平台上購買門票的精選優惠，包括主題公園Halloween活動及萬聖節主題Staycation等。

預訂香港海洋公園門票及AiR元住民NFT 再送海洋公園買一送一電子優惠券

海洋公園首次聯同AiR元住民推出NFT，部分角色更會穿上搞鬼萬聖節服飾，NFT的造型會隨機抽取，收藏家更可以組成海洋公園哈囉喂AiR元住民團隊，參加即將推出的海洋公園手機遊戲，賺取驚喜獎賞。

海洋公園全日優惠套票會即時出票，可於官網預約後使用；電子優惠券將會經由AiR應用程式於2022年11月1日後發放到AiR賬戶。

預訂詳情： 海洋公園門票 x AiR元住民NFT（額外送海洋公園門票買一送一電子優惠劵, 於11月1日發放至AiR Wallet）： 成人—HK$960／兒童（3-11歲）—HK$816 門票及NFT兌換碼適用日期：即日至2022年12月31日

海洋公園水上樂園哈囉喂派對

海洋公園水上樂園在今年10月1日至10月31日期間，首次舉行萬聖節Halloween活動，可在水上樂園盡情投入不一樣的萬聖節遊戲及活動，以及在遍布全場的哈囉喂打卡位影相。於Klook預約，120元起。

香港迪士尼樂園「惡『晒』出嚟 反轉迪士尼」

香港迪士尼樂園萬聖節Halloween一連串活動登場，多個迪士尼惡人角色將出現於香港迪士尼樂園，包括人氣歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」、萬聖節大餐「阿Jack怪誕大餐」及多款萬聖誕限定商品等。於Klook預約，570元起即可入園。

香港黃金海岸酒店：Pokémon萬聖節住宿計劃

香港黃金海岸酒店推出期間限定「Pokémon萬聖節住宿計劃」。酒店設有以萬聖節造型亮相的Pokémon打卡景點及主題客房，還有Pokémon互動小遊戲及精美禮品，定必讓小朋友盡慶而歸。現在於Klook預訂，1,700元起即可入住豪華海景客房，連 Pokémon互動小遊戲及Pokémon精美禮品。入住期間亦可參與萬聖節手偶工作坊及翌日享早餐。

入住日期︰2022年10月1日至11月6日

香港樂高®探索中心：萬聖節小魔怪狂歡派對

香港樂高®探索中心由即日起至10月31日舉辦萬聖節小魔怪狂歡派對，讓賓客可以與家人盡情體驗節日限定活動，當中活動包括全新4D動感體驗「小魔怪追逐戰」；用運用樂高®顆粒 完成獨特小魔怪的「Brick-or-Treat」； 萬聖節限定樂高®創意工作坊等。現於Klook預約，240元起即可入場體驗！

愉景灣溜冰場：嘩鬼萬聖節溜冰派對

愉景灣溜冰場將於10月29至30日再度舉辦「嘩鬼萬聖節溜冰派對」。10月29日晚上溜冰場會化身成嘩鬼霓虹冰上派對，現場有專業彩繪師為大家畫面部彩繪。參加「最扮野穿著比賽」，更有機會贏取三個月公眾溜冰時段通行證！愉景灣溜冰場將於10月29至30日設公眾溜冰時段。所有入場人士均可獲得Baxter水溶性乳霜（100g）一枝，先到先得，送完即止。現在於Klook預約，60元起即可入場。

嘩鬼霓虹冰上派對 ● 日期及時間：10月29日（星期六）18:30 - 22:00 公眾溜冰時段 ● 日期及時間：10月29日（星期六）13:30 - 18:00 ● 日期及時間：10月30日（星期日）13:30 – 16:00；16:30 –19:00

7. K11 Art Mall週末市集：萬聖派對

K11 Art Mall將於10月最後兩星期舉行萬聖節主題市集，可把握機會購入各種得意趣怪商品，度過充滿氣氛的萬聖節。

日期：2022年10月22至23日、10月29至30日 時間：12:00-21:00 入場費：免費

責任編輯：鄭樂怡

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