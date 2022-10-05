【好去處】全球限定Hermès運動主題展登陸本港　用Hermès配件做多項免費健身活動

Hermès每一件產品都不是容易入手，人手製作令產品數量稀少，加上並不是人人都有機會入手得到。Hermès即日起至10月9日於中環大館舉行「HermèsFit in Hong Kong」活動，參加者可以親身體驗Hermès的配飾，使用品牌的絲巾做瑜伽或戴上Hermès手觸玩拳擊，更可以在Hermès的標誌性橙色的打卡位打卡，相信是不少Hermès期待以久的活動！

免費用Hermès特製器材健身

HermèsFit健身室已先後在世界各地舉行，包括在紐約、巴黎、東京等，可說是全球限定活動，機會難逢。HermèsFit的賣點除了是場地以愛馬仕標誌的橙色作為主題色調，參加者可以打卡外，其健身班專區亦放滿愛馬仕特製的槓鈴和壺鈴的重力訓練器材牆，也有從絲巾取材的健身操場、拳擊台及可作拍照區的攀石牆等設施。

這一個活動對於Hermès的愛好者來說，不但可以用到Hermès配件，又可以健身做運動，絕對是難得的機會。活動名額有限，先到先得，有興趣的朋友要把握機會到網站報名啦！

■「HermèsFit in Hong Kong」■

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「HermèsFit in Hong Kong」活動詳情：

費用：免費

開放日期：由即日起至10月9日

地點：中環大館

報名登記：按此

責任編輯：區祖飛

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