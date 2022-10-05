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美元定存 東亞最高4.1厘 再多一家本地銀行突破4厘

收息攻略 11:45 2022/10/05

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美元定存在上月突破了4厘水平，讓銀色債券也望塵莫及，富邦銀行在新一月延續了這優惠，12個月及9個月美元定存分別為4.3厘及4.1厘，優惠期至10月31日。而更令人驚喜的，是東亞銀行 （00023） 也上調至4厘以上的水平，12個月美元定存高達4.1厘，加入了4厘的俱樂部。

東亞銀行加入4厘俱樂部

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東亞銀行在新一月，把12個月美元定存上調至4.1厘，6個月及3個月也分別上調至3.4厘。

目前4厘以上的美元定存已有兩間銀行，而接近4厘水平的也為數不少，如上圖顯示，星展在本周把12個月美元定存加至3.9厘，而門檻是各銀行中最低，為5萬港元等值。

大新銀行（02356）及富邦銀行的6個月定存，均有3.9厘，和東亞銀行一樣，均為此存期中全城最高。

而恒生銀行（00011）則把給予特選客戶的優惠加至最高3.8厘，適用於6個月的美元及港元定存，詳見此文

 

＝＝＝＝＝

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