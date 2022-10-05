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恒生特選客戶3.8厘 冠絕四大行 Livi Bank 12個月3.8厘 虛銀最高

收息攻略 11:27 2022/10/05

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踏入10月份，雖然只有僅僅2個工作天，但已有最少10家銀行調整定期存款年利率，恒生銀行 （00011） 最為積極，把6個月港元定期存款加至3.8厘，較上月的2.6厘大幅調升，不但冠絕4大銀行，也是此存期之中，年息最高的銀行。而美元定存也上調至相同水平。不過有關優惠只適用於特選客戶，若是其他個人客戶，則為3.1厘，不過亦已較上月的2.5厘有所上調。

恒生銀行上調存息

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如上圖所見，恒生銀行更新了給予特選客戶的定存優惠，無論港元或美元，6個月年息均為3.8厘，3個月均為3.2厘，在四大銀行中是最高水平。而給予其他個人客戶，6個月港元及美元年利率分別為3.1厘及3.3厘，在大型銀行中都已屬較高水平。

本周一滙豐銀行已調升了存息【見此頁】，除此之外，星展、交銀香港、工銀亞洲、建行亞洲、上商等各大銀行都把存息有所上調。最積極的當屬虛擬銀行，匯立（WeLab Bank）更新了其GoSave定存產品，提供最高18個月定存，年息達3.6厘。但Livi Bank隨即跟進，把12個月定存年利率上調至3.8厘，不但冠絕虛銀，也是各大銀行中、最高息的12個月港元定存。

Livi Bank最高3.8厘破頂

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此前，12個月港元定存最高為3.7厘， 富邦銀行、信銀國際及東亞銀行 （00023） 都提供此水平的年利率。而Livi Bank則一舉破頂，不過適用於20萬元至500萬元的存款，如果起存額在20萬元以下，年利率就只有2.4厘。

 

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【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

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