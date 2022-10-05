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「包容性資本主義」日益重要 3大因素推動可持續投資

博客 11:51 2022/10/05

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可持續投資  勢不可擋
毫無疑問，可持續投資過去幾年錄得了驚人的增長，截至2022年6月，全球與可持續投資相關的基金資產總值達到2.47萬億美元，較2020年同期的1.2萬億美元翻了一倍以上。

三大因素推動可持續投資
數字反映，可持續投資並不是曇花一現的時尚，而是有實實在在的推動根據，因而成為了今天投資市場的一大力量。筆者認為，以下三大因素將會使可持續投資保持增長勢頭。

首先，包括亞洲在內的全球各地都相繼推出了可持續投資的政策和法規，這促使資產管理公司須認真對待可持續發展，並將ESG因素整合到投資流程和產品之中。

其次，普羅大眾也日益意識到全球面對的環境和可持續發展的挑戰，而金融機構在推動可持續發展投資方面也可擔當關鍵角色。

第三，有別於過往「唯利是圖」的投資信條，踏入21世紀，基金公司的信託責任已擴大至全面地考慮風險和機遇。我們正身處一個顛覆和波動不定的年代，只有變幻才是永恆，因此在投資決策過程中，除了關注財務因素之外，更須全面地、徹底地考慮各種因素，包括ESG因素。

「影響力投資」及「超越氣候」主題
展望未來，可持續投資會為社會及投資市場帶來甚麼影響？隨着各項新法規的出現，企業運營將面臨翻天覆地的改變，而投資者也需投放更多資源來處理海量數據，並權衡不同ESG因素之間的利弊。舉例說，摒棄化石燃料固然有利環境，但從事相關行業的工人卻可能會因而丟了飯碗，影響他們的生計甚至健康，因此在邁向潔淨能源時，我們也應強調「公正轉型」（Just Transition）的重要性。

此外，筆者相信「影響力投資」（Impact Investing）將會獲得更大關注。在構建投資組合時，投資者關心的不再只限於風險和財務回報，而是希望手頭上的資金能夠對現實世界（環境或社會）帶來真實的變化，並預望這些變化或影響是可以量度的、有跡可尋的。

最後值得一提的是「超越氣候」這個主題。在談到可持續投資時，人們往往會首先聯想起對抗氣候暖化、減碳等，但筆者認為，「氣候變化」與「地球限度」和「包容性資本主義」這兩個可持續發展主題是互為影響的。我們如何應對氣候變化，將決定了下一代身處的地球溫度，同時，我們也須學習如何在這種溫度下生活，意味着保護生物多樣性同樣關鍵，而這些改變都必須以提升社會平等和福祉的方式進行，這就是為甚麼包容性資本主義變得日益重要。

在推動可持續發展的路上，我們將根據這三大主題，為客戶提供相關的投資解決方案。
 

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 何忠熙 安聯投資可持續發展專員

欄名 : 安聯ESG投資

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