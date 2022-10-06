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百佳網店 感謝祭 買一送一 馬拉松 adidas/NIKE 低至8折

精明消費 07:30 2022/10/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.百佳：網店 感謝祭 低至買一送一  

即日起至10月13日，百佳網店旗艦店指定產品低至買一送一，買指定品牌或不同產品即送豐富禮品優惠 (禮品總值超過1880元)。

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    +2

2. 馬拉松：adidas/NIKE 指定貨品 低至8折

adidas/NIKE/New Balance 指定貨品 低至8折。

優惠詳情:

adidas:指定正減價鞋衫 2件8折

NIKE:指定正減價鞋衫 2件85折

New Balance:指定正價鞋衫 2件85折

馬拉松 e-shop 發掘更多潮流運動單品: 按此

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    +6
    +5

3.大生超市: 萬聖節限定  兩件優惠 

即日起至10月31日，多款精選貨品優惠，日本三角袋巧克力2件40元，每件20元（原價每件22元），韓國三養火辣雞炒麵2件58元，平均每件29元(原價每件36元），買兩包送限量紀念版不銹鋼餐具1套。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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