地表最強SUV百公里加速3.3秒　400萬Aston Martin DBX707

Aston Martin今年2月在英國發表了全新的DBX707，挾着高達707PS的馬力、800Nm扭力，以及0至100km/h加速僅3.3秒，堪稱為當時全球最強的SUV。不過，月初法拉利推出旗下首部SUV Purosangue，兩者加速時間相同，馬力更達725PS，惟扭力比DBX707稍遜，勢均力敵。而首架Aston Martin DBX707亦已空運抵港，這次就帶大家一睹這香港首批配額僅得5部、價值4球的「地表最強豪華SUV」的風采。

▲ Aston Martin全新超豪SUV DBX707登場，換上全新設計，如引擎蓋上有散熱口金屬飾條及配備電吸門，這部有大量附加配備的版本叫價490萬。

▲ 車側有明顯立體腰綫，配襯深色緞面鍍鉻車窗環繞及裙腳的亮黑色擾流，更添運動感。

為隆重其事，配合這部「全球最快SUV」Aston Martin DBX707的登場，香港代理特意選半島酒店7樓Garden Suite舉行新車傳媒及VIP預覽會。但要將一架重達3噸的新車運上去也非易事，據說是要以吊臂機將車由地面吊上7樓平台，好讓車迷有機會能在天朗氣清的維港景襯托下欣賞這架靚車。

DBX是英國車廠Aston Martin旗下首款超豪SUV，新車DBX707就以年多前推出的V8為設計基礎，但外觀、內飾細節及性能上都有升級，頗有驚喜。以外形為例，車頭鬼面罩換上更巨型尺寸的緞面鍍鉻金屬格柵，採用雙葉片及6橫條分割設計，可為高性能引擎及波箱提供更多冷卻氣流。搭配新設計的通風及進氣口、日間行車燈及前擾流，整體更具霸氣，辨識度亦大大提高。

▲ 車尾保留經典小鴨尾設計，Option版的灰綠色啞面亦甚具型格。

▲ 尾箱標準容量為638升，後排座椅摺疊後更可騰出大量儲物空間，附設電動尾門。

車尾設計同樣吸睛，延伸的車頂擾流板可減少升力及提升高速穩定性，明顯擴大了的亮黑色後裙腳擾流，搭配全新飾以黑色緞面鍍鉻的大直徑雙邊四出排氣尾喉及後泵把，比DBX V8更添一份Sporty味。而以往Aston Martin車系中的經典小鴨尾則繼續留低，尾燈會沿鴨尾凸起，當亮起時非常有型。

奢華運動感兼備

內櫳則達致運動與豪華感兩者之間的平衡，中控台沿用一貫Aston Martin家族式設計，波棍繼續改為轉檔按鍵，放置在10.25吋屏幕上方，下方則有一系列控制鍵及新增的一個駕駛模式旋鈕，可算是中控台上最大的改動。

▲ 中控台設計大致與V8相同，有3種內飾面料選擇，簡潔奢華。

▲ 車尾及裙腳改動甚大，換上全新擾流及四出式死氣喉，霸氣十足。

DBX707標配運動增強型座椅，附設16向電動調節及加熱功能。車廂可選3種內飾設計，標配會選用皮革及Alcantara面料，而奢華版的Inspire Comfort及Inspire Sport級，就會用上Full Semi-Aniline頂級頭層真皮打造。3款均會有Aston Martin Wings刺繡頭枕、撞色條紋座椅、打孔真皮座椅靠背及坐墊，豪華感十足。

▲ Option版雙色皮革桶椅，包覆感非常高，頭枕亦有廠方的翼形刺繡，極富豪華感。

▲ Option版雙色皮革桶椅，包覆感非常高，頭枕亦有廠方的翼形刺繡，極富豪華感。

加速表現出眾

動力方面，DBX707沿用平治AMG為DBX特製的4公升V8雙Turbo引擎，同時換上全新的9速濕式雙離合器自動波箱、滾珠軸承渦輪增壓器及經重新調校的引擎，令馬力由DBX V8的550PS大大提升至707PS，扭力達至900Nm。換檔速度變快，亦令新車加速性得以提升，僅需3.3秒便可完成0至100km/h加速，極速更可達310km/h，表現相當出眾。

其他性能升級還包括標配的碳陶瓷制動盤（CCB），前後直徑分別為420mm及390mm，搭配六活塞卡鉗，將簧下重量降低了40.5kg，制動回應及煞車腳感均有提升，讓駕駛者能有更精準的行車體驗。

▲ 配備3,982cc V8雙Turbo引擎。

▲ 駕駛者在Sport或Sport+模式下，可使用彈射起步功能，能最大限度提高直綫加速能力，提升駕駛感。

本港首批限量配額

新車亦搭載了全新的電子限滑差速器（e-diff），在前後扭矩自動分配系統支援下，可在特定時刻將最大100%的扭矩傳送至後軸。懸掛系統也有升級，包括採用全新設計的可調阻尼減振電磁閥，以及更為運動化調校的三腔室空氣懸掛，着重提高性能時，兼備乘坐舒適感。

▲ 雖然車尾設計微微向後傾，頭部空間仍充足，加上巨型玻璃天窗，令空間感倍增。

不過這部首次到港的DBX707預覽車並非純標配，車身外內都附加了大量Option，如約20萬的灰綠色啞面車身、23吋鍛造輪圈、碳纖維飾件及雙色皮革桶椅等，連稅後叫價高達490萬，純標配版則約398萬起。加上認購者眾多，據代理指暫時本港首批配額僅得5部，實屬矜貴。而新車暫時僅作VIP及傳媒試駕，將於稍後展出。

記者︰黃依情