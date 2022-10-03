【高息定存】滙豐恒生齊加存息 3.3厘搶年結資金 虛銀最高3.6厘

踏入第四季的首個工作天，存息戰再度白熱化，滙豐、恒生 （00011） 齊齊加定期存款年利率，而虛銀亦爭先恐後搶奪資金，港元定期存款最高更見3.6厘。

滙豐銀行剛在上周才加了存息，今天再加，12個月年利率最高加至2.8厘，6個月及3個月分別加至2.5厘及1.9厘；美元定存也加息，12個月加至2.8厘，6個月及3個月分別加至2.7厘及2.2厘，略高於港元定存。

上述年利率適用於尚玉及卓越理財客戶，如果是滙豐One及其他客戶，則全線較上述低0.2厘。

恒生6個月加至3.3厘 撤4個月存期

恒生銀行也更新其新一個月份的定存優惠，撤去上月出現的4個月存期，3個月存期的港元定存則加至2.3厘，而6個月港元定存更由上月的2.5厘加至3.1厘；美元定存的加幅更大，3個月加至2.7厘，6個月加至3.3厘。

四大銀行之中，目前以恒生的3.3厘最高。渣打銀行的網上新資金特惠定存暫時未有加息，美元及港元最高分別仍為3厘及2.8厘。中銀香港 （02388） 暫時撤走給予特選客戶的3.3厘高息，未知本月會否再推出。

WeLab Bank加至3.6厘 冠絕虛銀

虛銀的競爭也越見激烈，匯立銀行（WeLab Bank）的GoSave定存最新提供多個存期，最多長達18個月，年利率為3.6厘，為虛擬銀行中最高的。12個月及9個月也分別有3.3及3.25厘。此前虛銀之中，最高息為富融銀行（Fusion Bank）的12個月3.3厘。

天星銀行則在上周已把港元12個月、9個月及6個月存期均加至3厘，目前計及Livi Bank的4個月3厘，已有4家虛銀提高3厘水平的高息定存。

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