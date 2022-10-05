中國更像日本經濟迷失30年 而非美國次按危機

法國外貿銀行指出，美國次貸危機並不是與中國當下最相似的案例，日本的迷失30年才是。

該行的報告指出，中國已進入房地產蕭條的第二個年頭，很多報導稱恒大 （03333） 爆雷可能是中國的雷曼時刻，但其實美國次貸危機並不是與中國當下最相似的案例。事實上，中國宏觀經濟不平衡導致過度的儲蓄陷入膨脹的房地產市場，正是美國儲蓄率低、家庭負債率高的「鏡像問題」。

該行亞太區首席經濟學家艾西亞 (Alicia Garcia Herrero)認為， 日本在上個世紀八九十年代的經歷似乎更接近，相似的經濟不平衡，過度儲蓄相當於經常賬戶盈餘的延伸；包括房地產市場在內的資產泡沫，在80年代日本的泡沫經濟時期扮演了重要角色。隨著居民可支配收入增加、年輕一代人口增多，家庭的高額儲蓄首先流向金融企業、政府和海外部門。

他指出，由於當時通貨膨脹受控，日本央行擁有較大的政策空間，並且放鬆了警惕，結果就是十分寬鬆的金融監管和貨幣政策助長了土地泡沫和房地產泡沫。廣場協議後日元突然升值，是資產泡沫膨脹的重要觸發因素，但不是問題的根源。

當泡沫破滅時，日本的反應過於緩慢和片面，進一步加劇了泡沫破滅對經濟的影響。

中國經濟增速高 有時間扭轉局面

他認為，中國目前的情況與日本並不完全相同，但有一些明顯的相似之處。首先是宏觀經濟失衡，特別是長期的大規模經常賬戶盈餘。其次，此前開發商通過影子銀行和地方政府融資平台來融資，環境較為寬鬆。不過，中國現在的經濟增速要高於當時的日本，這為中國提供了更多時間來扭轉局面。

鑒於中國房地產開發商規模龐大，對經濟的影響舉足輕重，並且銀行也牽涉在這次危機中，銀行目前也需要提供支援，後續可能會進一步分擔更多。如果中國不能妥善處理這次房地產危機，對世界帶來的影響也是巨大的。

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