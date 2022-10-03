美元強勢 最恐怖的事還沒發生

華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師姜靜在報告中指出，美元這波強勢走到現在，主要還是靠兩個引擎驅動包括利差以及避險情緒。但是還有一件最恐怖的事情還沒發生，那就是美元短缺。目前為止，還沒看到美元短缺的跡象。美元確實很貴，但是貴和便宜往往並不是一個資產短期波動的主要原因。現在更多是頭寸說話，如果未來出現美元短缺的話，那將使得市場再次重新洗牌。

其他地區的死活與美聯儲無關

該行指出，美聯儲官員已經明確表示了，雖然股票下跌了，但目前美國金融系統並未出現異常，不會阻礙美聯儲進一步加息，尤其是收緊貨幣條件。至於其他地區要死要活和美聯儲沒關係了。過去兩周全球央行出現了一些新的動向。除了與通脹抗爭之外，越來越多的央行也開始積極自救，旨在確保金融穩定。

最直接的當屬英國央行了。英國新財長的迷你預算直接引起了一場迷你危機。由於英國長期國債收益率大幅上升導致養老基金被要求追加保證金，差點釀成一場危機。這也給其他發達國家敲響了警鐘。他們認為，英國新政府活活把自己搞成了三重赤字，即貿易赤字、財政赤字和信心赤字。政府不給力，央行火上烤。英倫銀行也是進退兩難，現在央行選擇了重新購買長債，控制長端利率。但是天下沒有免費的午餐，任何政策推出都是有成本的。最終大概率還是需要英鎊來買單。如果未來兩個月英國政府無法給出令市場信服的財政計劃，英鎊大概率還是會繼續貶值。

亞洲方面，政府也加強了對市場的監控。除了日本財政部上週直接干預之外，韓國召開了跨部門會議討論涵蓋匯率，債券和股票的金融穩定措施，旨在緩解韓圜貶值。今年以來韓圜對美元貶值已經超過16%。東亞四個經濟體中，相對於日圓、韓圜和新台幣，截止9月底，人民幣貶值是最溫和的。

經常賬順差人民幣仍大幅貶值 值得監管關注

人民幣對美元貶值超過10%是發生在中國經常賬戶順差較大的背景下。雖然這不是人民幣的錯，但確實值得引起監管部門的關注，在基本面沒有問題的情況下出現大幅貶值，要小心演變成自我反饋式的貶值。中國黃金周後，市場將關注中間價的走勢。

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