  • 28°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美元強勢 最恐怖的事還沒發生

外匯、商品、債券 08:00 2022/10/03

分享：

分享：

華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師姜靜在報告中指出，美元這波強勢走到現在，主要還是靠兩個引擎驅動包括利差以及避險情緒。但是還有一件最恐怖的事情還沒發生，那就是美元短缺。目前為止，還沒看到美元短缺的跡象。美元確實很貴，但是貴和便宜往往並不是一個資產短期波動的主要原因。現在更多是頭寸說話，如果未來出現美元短缺的話，那將使得市場再次重新洗牌。

其他地區的死活與美聯儲無關

該行指出，美聯儲官員已經明確表示了，雖然股票下跌了，但目前美國金融系統並未出現異常，不會阻礙美聯儲進一步加息，尤其是收緊貨幣條件。至於其他地區要死要活和美聯儲沒關係了。過去兩周全球央行出現了一些新的動向。除了與通脹抗爭之外，越來越多的央行也開始積極自救，旨在確保金融穩定。

最直接的當屬英國央行了。英國新財長的迷你預算直接引起了一場迷你危機。由於英國長期國債收益率大幅上升導致養老基金被要求追加保證金，差點釀成一場危機。這也給其他發達國家敲響了警鐘。他們認為，英國新政府活活把自己搞成了三重赤字，即貿易赤字、財政赤字和信心赤字。政府不給力，央行火上烤。英倫銀行也是進退兩難，現在央行選擇了重新購買長債，控制長端利率。但是天下沒有免費的午餐，任何政策推出都是有成本的。最終大概率還是需要英鎊來買單。如果未來兩個月英國政府無法給出令市場信服的財政計劃，英鎊大概率還是會繼續貶值。

亞洲方面，政府也加強了對市場的監控。除了日本財政部上週直接干預之外，韓國召開了跨部門會議討論涵蓋匯率，債券和股票的金融穩定措施，旨在緩解韓圜貶值。今年以來韓圜對美元貶值已經超過16%。東亞四個經濟體中，相對於日圓、韓圜和新台幣，截止9月底，人民幣貶值是最溫和的。

經常賬順差人民幣仍大幅貶值 值得監管關注

人民幣對美元貶值超過10%是發生在中國經常賬戶順差較大的背景下。雖然這不是人民幣的錯，但確實值得引起監管部門的關注，在基本面沒有問題的情況下出現大幅貶值，要小心演變成自我反饋式的貶值。中國黃金周後，市場將關注中間價的走勢。

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

今日晨讀 - 歐元大跌 暴露歐央行的軟弱 多國共用貨幣 終現結構性問題
2022/09/30
歐元大跌 暴露歐央行的軟弱 多國共用貨幣 終現結構性問題
今日晨讀 - 英倫銀行將大手加息1厘？ 學者︰政府要花更多錢 央行把借錢成本提高
2022/09/29
英倫銀行將大手加息1厘？ 學者︰政府要花更多錢 央行把借錢成本提高
今日晨讀 - 英鎊兌港元 料跌至8.12始有支撐 卓慧思明年或再減稅 引發更高通脹
2022/09/28
英鎊兌港元 料跌至8.12始有支撐 卓慧思明年或再減稅 引發更高通脹
今日晨讀 - 英鎊大跌危機盡現 經濟師︰特價發售 不代表值得擁有
2022/09/27
英鎊大跌危機盡現 經濟師︰特價發售 不代表值得擁有
今日晨讀 - 開展熊市下一階段 瑞聯︰企業盈利下調 長債息料趨升 股債將再邁向震盪
2022/09/26
開展熊市下一階段 瑞聯︰企業盈利下調 長債息料趨升 股債將再邁向震盪
香港經濟日報 經濟衰退 宏觀分析 外滙 貨幣政策 財政政策 華僑永亨銀行 經濟 日圓 南韓

下一篇文章

歐元大跌 暴露歐央行的軟弱 多國共用貨幣 終現結構性問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【MPF】強積金表現、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至9月28日）
【MPF】強積金表現、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至9月28日）
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
MPF放現金又贏 中港股票再包尾 一季跌18% 全港總資產料跌破1萬億
MPF放現金又贏 中港股票再包尾 一季跌18% 全港總資產料跌破1萬億
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
今日晨讀 - 歐元大跌 暴露歐央行的軟弱 多國共用貨幣 終現結構性問題
歐元大跌 暴露歐央行的軟弱 多國共用貨幣 終現結構性問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款