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【品味投資】保利秋季拍賣　多幅中國書畫以「無底價」競投　入手門檻低適合新手投資（附畫作保存建議）

個人增值 14:30 2022/10/03

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保利香港承接十周年拍賣會璀璨佳績，將於10月舉辦2022秋季拍賣會，預展及拍賣將於10月5日至12日在保利藝術空間進行。在中國書畫專場中呈獻了多幅扇面畫作，創作年份大多集中近二、三百年。是次專場的焦點拍品分別有翁同龢行書《黃庭內景經》、粵港兩地活動頻密的藝術家作品鄧芬、盧振寰、李鳳廷、鄭伯都、盧子樞、黃少梅《洋美人蕉》、《周兄觚》、《雪景天竹》、《三友圖》等，了解書畫中的意境和中國歷史故事。值得一提的是，今個秋季拍賣大部分的拍品為「無底價」，而起拍價為2,000港元，適合喜歡中國書畫的新手投資者和收藏家。

扇面作品更顯藝術家筆法

保利香港中國書畫部專家程遠楓指，扇面的特別之處是其尺幅較為小巧精緻，以山水畫、書法為例，藝術家需要在這方寸之間苦心經營筆法、位置留白等，才能將書畫的文人意境呈現出來。他亦指，扇面具有功能實用性，現時拍場上的扇面為褪去扇骨的狀態，但只要加上扇骨便成為摺扇。於天氣炎熱時，便於攜帶讓人們隨時可以撥涼。他亦提到，這其實得益於明清時期江南地區的製扇工藝的提升，摺扇及扇面成為文人墨客之間相互寫贈的雅物，至今。

程遠楓亦指，是次上拍的作品之所以以無底價方式進行拍賣，是因為這些作品的藏家和保利香港保持長久良好的合作關係，彼此信賴，這些作品的起拍價為2,000港元，入手門檻不算高。他亦推薦具收藏和投資價值的中國書畫，包括清末洋務運動的重要人物，拍品編號311張之洞《書法二幀》；還有二十世紀初，在粵港兩地活動頻密的藝術家，拍品編號584鄧芬、盧振寰、李鳳廷、鄭伯都、盧子樞、黃少梅《洋美人蕉》、《周兄觚》、《雪景天竹》、《三友圖》等，花卉靜物也是雅俗共賞的題材。

多幅書畫具吉祥寓意　可用2大方法保存作品

除此之外，專場內亦有多幅作品具吉祥寓意，為收藏家帶來不一樣的收藏價值。程遠楓指，其中一幅出自清代畫家沈銓的作品名為《海鶴蟠桃圖》，圖中所繪仙鶴、靈芝、蟠桃極大的賦予了「長壽福祿」吉祥之意。而畫作亦獨特地把仙鶴、靈芝、蟠桃畫在一起，並融入了似馬遠水圖的畫法，使畫作不僅充滿了吉祥如意的意趣，更增添了氣勢。

對不少新手投資中國書畫的投資者而言，保存畫作是一大學問，程遠楓指通常有兩種做法，第一，會將其裝入鏡框配合家中的陳設，是非常不錯的裝飾品，既展現自己的文化品位又突顯品味個性。第二，是每一幅藏品都可以使用無酸的紙張覆蓋畫心，以免沾染汙漬、減少磨損，而存放地點盡量保持恆溫和濕度，定期3至6個月拿出來欣賞，順便檢查是否有受潮發黴的情況。

■保利香港中國書畫專場焦點拍品■

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保利秋季拍賣詳情：
預展日期：10月5日至9日
拍賣日期：10月10日至12日

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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