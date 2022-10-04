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天水圍T Town化身甜品王國 儲印花換焗爐

精明消費 10:00 2022/10/04

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領展T Town即日起至10月30日推出甜星人關注谷活動，以現實場景串連手機遊戲的互動概念，讓大家跳入夢幻虛擬甜品世界中，免費大玩充滿天水圍特色的手機遊戲。商場更與本地人氣插畫師Thomas Napoleon聯乘，以天水圍獨特景點如下白泥、龍園及聚星樓為靈感，將商場打造成滋味甜品王國。

商場亦首次引入「邊玩邊賺」概念，從遊戲中賺取活動積分「糖分」兌換豐富獎品。只需用手機於商場內搜索開啟夢幻大門的QR Code，即可走進虛擬甜品世界，挑戰聚星攝蜜、下白泥尋蜜及龍亭解蜜3大主題遊戲。只要達成指定分數，就可換取限量甜食徽章NFT及T Town現金券，更有超過4,500份甜品優惠，包括Chateraise原味瑞士卷、鮮芋仙及天仁茗茶優惠券等。

活動期間在場內以指定電子貨幣消費滿$50或以上，即可兌換電子印花，儲齊指定數量的印花，可換領期間限定人氣recolte avance小焗爐，其日系設計時尚，簡約小巧，設3段式溫度調校，方便大家與家人好友炮製健康滋味的甜品。數量有限，換完即止。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文︰天水圍T Town化身甜品王國 玩遊戲贏NFT優惠+儲印花換焗爐】（收費文章）

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