「單次保障」及「多重保障」 賠償細節大不同 規劃好健康風險保障應對危疾

近年，香港的醫療費用不斷攀升，據醫務衞生局的資料顯示，在1989/90至2019/20年度期間內，香港在醫療衞生總開支的每年平均漲幅為5.6%。有見及此，不少人會選擇及早為自己和家人購買危疾保險計劃，作為應對健康風險的方法之一。受保人一旦不幸確診符合保單定義的疾病，保險公司會作出賠償以減低因患上危疾所需承擔的財務風險。

然而，不同保險公司推出的危疾保障計劃的保障年期、最高賠償、以至個別危疾賠償上限都不盡相同，投保前，宜尋求專業理財顧問意見，先了解清楚條款及細則，認清差異，比較及分析後，再作決定。

單次保障簡單易明 多重保障具持續性

現時市場上的危疾保險計劃大致可分為「單次保障」及「多重保障」。單次保障的結構簡單易明，當受保人確診保單內訂明的嚴重危疾，將獲發放一筆過賠償，保單隨即終止。因此，單次危疾保障的保費較多重危疾保障相對為低，對於預算有限的人士而言是不錯的選擇。

至於多重保障，顧名思義，受保人在獲得首次賠償後，仍可就指定嚴重危疾獲得持續保障，惟設有等候期，保障額及次數亦會因應罹患的疾病、投保的保險計劃而有所不同。這類計劃相對適合有一定經濟能力、希望有較多保障的人士。現今醫療技術不斷進步，危疾存活率得以提高，而人均壽命延長亦增加重疾復發、多次患病的可能性，多重保障為受保人提供更安心的選擇。

保障年期各有不同

危疾總是防不勝防，因此投保時也要留意計劃保障年期的長短。不論「單次保障」及「多重保障」，大多數危疾產品的保障年期都設有年齡上限。以嚴重危疾的基本保障，即第一次嚴重危疾賠償為例，大部分保障期可達85歲至100歲甚至終身。至於多重持續保障方面，一般保障期列明可保障至85歲。

留意個別危疾賠償及最高賠償上限

另外，亦要清楚計劃的賠償機制，才能更有效挑選出適合自己的產品。當中，個別危疾最多賠償次數和最高賠償百分比就值得留意。「多重保障」的危疾保險能提供較安心保障，通常會針對主要危疾，如癌症、中風、心臟病等作出多次賠償，個別危疾賠償次數設有上限。隨着香港人口快速老化，有危疾計劃就一些隨老齡化而風險日增的危疾，如認知障礙症及柏金遜病提供持續保障，以減輕患者及照顧者的財政負擔。最高賠償百分比自然亦有所不同，近期市場上有新產品的最高賠償百分比為投保額的1,000%。

總括而言，單次保障能減低第一次患上危疾所需承擔的財務風險，而多重保障則能建立更安心的健康防護網，尤其是一些復發率高的危疾，免後顧之憂。兩者各有特色，考慮投保前應尋求專業意見，權衡自己的經濟負擔能力和需要，選擇合適的保障。