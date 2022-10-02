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【好去處】意大利餐廳ESTRO全新嘗味餐單　歎紅蝦奶凍手工意大利麵　午餐每位$720起

精明消費 15:00 2022/10/02

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開業近一年的ESTRO，主打意大利現代拿坡里風味高級料理，由意大利籍創辦人及主廚Antimo Maria Merone主理。他以故鄉拿坡里為做菜靈感，創作出全新的當季午餐和晚餐嘗味餐單，重新定義意大利高級美食。

本身是拿坡里人的Antimo，一直希望把傳統的家鄉美食以高雅的新面貌示人，所以今秋和餐廳廚師們合力炮製了一份全新的季節餐單，讓客人細味拿坡里美食2.0版的滋味。

午餐包括頭盤、意大利麵、主菜和甜點，二人可選6道菜的餐單，多了一道頭盤和意大利麵。頭盤首選紅蝦奶凍（另加$500），面層鋪滿一層魚子醬最吸引，下面則有加入蝦頭汁煮的Mazara深海紅蝦奶凍，鮮味逼人。喜歡食魚亦有醃漬鰤魚，當中加入地中海美食中不可或缺的刺山柑香料，散發獨特酸香，清新開胃。至於意大利麵方面，不能錯過的手工製麵經典如Spaghetti al Pomodoro、意大利薯仔丸子Gnocchetti等。

晚市則分為6道菜或8道菜餐單，當中有以青口為主角的頭盤Gemmina，北海道青口咬落多汁，散發蒜香，甚有特色。意大利麵是重點所在，賣相清新的帝王蟹意大利麵，以羅勒為原料的自家製麵條，還以翠玉瓜湯來烹製，接地氣又美味。而手工意大利麵配挪威海螯蝦和羅勒的Fettucce，清鮮美味。主菜可選意大利小羊排和里脊肉，或是Kiwami M9和牛肉眼（另加$440）。

6道菜餐單有首席糕點師製作的精美甜品Cioccolato，可一次食到不同口感的朱古力，包括雪糕、慕斯、朱古力醬、純朱古力等，口感豐富；而8道菜餐單則以白肉意大利桃製成的Pesca甜品作結。

ESTRO
地址：中環都爹利街1號2樓
電話：9380 0161（WhatsApp）
營業時間：12nn-1:30pm（Last order）
6:30pm-8:30pm（Last order）
價錢：午餐由$720 /位起
晚餐由$1,580 /位起
須加一

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作者：劉妙賢

責任編輯：郭秀芳

【原文：ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食

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欄名 : 消費錦囊

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