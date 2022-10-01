港元定存128天3.2厘 想逃離跌市？存款至年底賺息9000元（3-4個月港元定存大比併）

上周美元3-4個月定存大比併一文，為大家搜羅能夠鎖定回報至年底的美元定存，今次本網再為大家比較3-4個月港元定期存款，雖然最高年息不及美元定存，但勝在夠方便，門檻亦不高，畢竟並非人人都有美元存款，做港元定存比較容易。

由於富邦銀行的108天3.38厘優惠已在9月30日到期，一般而言該行會在月初延續或更新優惠，但在其未有新公布前，也有不少高息之選，即使不計富邦，仍有9間銀行的3-4個月港元定存在3厘或以上，當中以大新銀行 （02356） 4個月3.2厘及工銀亞洲108天3.2厘最高。

港元3-4個月高息定存

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

大新4個月3.2厘 惟門檻最高要100萬元

大新銀行一周內多次加存息，最新把4個月港元定存加至3.2厘，為此存期的最高，但起存門檻要100萬元。以此計算，期內賺息約1.06萬元。

工銀亞洲的3.2厘則為128天存期，即也是約4個月，起存門檻稍低，但也要80萬元，且要是該行理財金客戶才可享有。

其他銀行的門檻普遍都很高，例如交銀香港要100萬元，且需為指定的理財客戶才有3個月3厘；建行亞洲不但要指定理財客戶，起存門檻更要800萬元，才有4個月3厘。虛銀Livi Bank也積極搶存，4個月定存年息有3厘，為虛銀中最高，且不限新舊客戶，起存額為20萬元。

門檻較低的有星展銀行及花旗銀行，起存額同樣為5萬元，不過花旗銀行的3個月3厘，需為花旗私人客戶業務或Citigold新客戶。

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料