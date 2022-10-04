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【好去處】半島酒店Felix聯同巡迴劇團　沉浸式歌舞劇餐飲體驗

精明消費 15:00 2022/10/04

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著名巡迴劇團Secret Theatre聯同香港半島酒店Felix餐廳推出的沉浸式歌舞劇餐飲體驗凱旋歸來，今年度劇目為《Nights at Studio 54傳奇之夜》，食客將會一邊享受精緻Fine Dining一邊身處劇本之中，感受70年代曼克頓夜生活文化殿堂Studio 54的黑夜魅力。

Felix餐廳於今秋再度與得獎互動劇團Secret Theatre攜手帶來首個以紐約傳奇俱樂部Studio 54為劇本的沉浸式餐飲體驗，重現當年夜店狂潮的盛世氣氛。《Nights at Studio 54傳奇之夜》由著名藝術總監Richard Crawford編撰及執導，於2022年10月6日至12月10日，逢星期四至星期日晚上7時上演。

座上饕客可沉醉於眩目風靡的夜店氛圍中，一邊品嘗美饌佳釀的動人滋味，每張門票價格為2,388元，門票已包括一杯迎賓香檳，3道菜晚餐以及欣賞《Nights at Studio 54傳奇之夜》劇場表演及一杯雞尾酒。亦可升級體驗至額外享用兩小時無限暢飲香檳，或Studio 54貴賓體驗以額外享用兩小時無限暢飲香檳及於貴賓區與名人會面。

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《Nights at Studio 54 傳奇之夜》

預訂網址：gift.peninsula.com/hongkong/phk/studio54

查詢：2696 6778

 

作者：張頌婷

責任編輯：招美寶

【原文：半島酒店Felix聯同巡迴劇團 沉浸式歌舞劇餐飲體驗（收費文章）】

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