國慶假期去邊好？集美食與美貌於一體的餐廳推介

消費券第二期即將於10月1日發放，適逢國慶假期，相信大家都想趁這個好機會出門走走，如果仍然未有具體計劃或者正在糾結，可以參考以下幾個又有美食又可以打卡拍照的特色餐廳，為自己計劃一個舒適愜意的假期。

1.經典英倫風 Magistracy Dining Room

在大館百年古蹟The Magistracy 完成首階段修復工程後，Magistracy Dining Room 與 Botanical Garden同步開幕。經典英倫風餐廳Magistracy Dining Room 整體靈感來源於歷久彌新的倫敦高尚食府，拱形天花和花線牆壁設計更令人感覺身臨其境。Botanical Garden更是充滿異域風情，是喜歡打卡拍攝朋友的福音，在港也能感受英式庭院的愜意。



Magistracy Dining Room

地址：大館中央裁判司署地下

營業時間：星期二至星期日 下午6時至上午12時

電話：2252 3188

網址：按此



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2.Monmono 單一黃色主調餐廳

這是位於中環的Monmono品牌的第二間餐廳，以單一的黃色為主調，給人一種溫暖的感覺。從餐廳的裝潢、擺設餐具等，充分呈現單色藝術與不同元素結合下產生的微妙效果。餐廳的菜式以日式和法式為主，主廚擅長以日本食材配合法式烹飪手法。



Monmono

地址：中環士丹頓街44號

營業時間：午餐： 12:00 - 17:00，晚餐:18:00 - 22:30

電話：9017 9075



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3.JUNON仙后餐廳

由歌手張敬軒主理的法式餐廳，裝潢走懷舊復古風，重現昔日香港老式旋轉餐廳的情懷，有時光倒流般的感覺。餐廳分為Fine dining及bistro小酒館兩部份，不時更有樂手演奏。



JUNON仙后餐廳

地址:灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓

營業時間：星期一至星期日 12：00-23：00

電話： 2808 0882



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4.The Optimist

這是一間位於灣仔、主打西班牙菜式的餐廳，餐廳的裝潢也極具特色，以歐洲森林系為主，也是一個仿佛置身國外的打卡好地方。



The Optimist

地址：灣仔軒尼詩道239號

電話：2433 3324

網址：按此



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5.Pirata

餐廳使用新鮮的食材和傳統意大利食譜，餐點基於真正的意大利口味，除此之外，環境也是一流，Pirata 裝修主要是復古工業風，配有舊式的吊燈和桌椅。



Pirata

地址：灣仔軒尼詩道239號29-30樓

營業時間：11：30-22：00

電話：2887 0270

網址：按此

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6.Louise

這是一間米芝蓮法國餐廳，餐廳取名 Louise 是 Julien Royer 向他祖父母致敬，菜式方面主打其擅長的法式料理，並融入了他旳家族食譜及陪伴他成長的懷舊味道。推介包括自家製法式冷肉批、祖傳番茄批伴布袋芝士、夏洛萊牛柳伴青胡椒醬及小薯仔、香烤法國小牛胸腺伴小薯團等。法國經典貝殼小蛋榚更是Julien 母親的食譜炮製的法國經典。

Louise

地址：中環鴨巴甸街35號元創方JPC地舖

營業時間：星期二至日12:00-23:00（星期一休息）

電話：2866 0300

網址：按此

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責任編輯：梁政琪

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