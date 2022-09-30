【消費券2022】WeChat Pay HK聯手商戶及餐廳發放着數優惠　與Trip.com合作推出限時95折折扣

作為政府消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具營辦商之一， WeChat Pay HK公布一系列10月份消費券激賞優惠，參與商戶種類包羅萬有，內容涵蓋生活百貨、餐飲、電訊、遊戲以及商場購物等優惠。此外，WeChat Pay HK更與Trip.com攜手推出限時折扣，為長假期想外出旅遊的朋友帶來優惠，以更抵價格預訂酒店。

由10月1日起，用戶使用 WeChat Pay HK於多家商戶消費，即可享用一系列精彩購物優惠，一眾用戶只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券，以優惠價格購買指定產品，無論是生活百貨、餐飲、電訊以及購物消費都盡在「搶券有So」專區﹗

■「搶券有So」專區部分精彩優惠■

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全新用戶享$50新地商埸電子現金券

另外，WeChat Pay HK亦為全新用戶帶來專享迎新優惠﹕在優惠專區輸入優惠碼「SHK50」即領新地商埸電子現金券25元兩張，可於新地旗下23個參與商場之指定商戶內盡情使用。指定商戶包括：一田、759阿信屋、大家樂、奇華餅家及無印良品。

與Trip.com聯手推出「狂賞印」印花賞

為配合最新入境檢疫安排放寬至「0+3」，WeChat Pay HK與Trip.com聯手推出「狂賞印」印花賞優惠，方便大家用消費券預訂酒店。於推廣期內，用戶可憑2個「狂賞印」印花即可兌換一張Trip.com 95折折扣券，推廣期內每人最多可兌換2張，享受最高1,000元折扣。

想知更多消費券優惠，留意電子消費券2022懶人包!

責任編輯：鄭樂怡

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