【品味投資】保利秋季拍賣呈罕有Hermès野餐系列　最高估價80萬元　專家：Hermès「3大金剛」絕對保值實用

保利香港承接十周年拍賣會璀璨佳績，將於10月舉辦2022秋季拍賣會，拍賣涵蓋中國書畫、璀璨珠寶及名貴鐘錶、尚品手袋及潮玩等部門及專場。預展及拍賣將於10月5日至12日在保利藝術空間進行。今個秋季拍賣中，手袋拍賣的焦點拍品包括了在拍場較為罕見的野餐系列Brikin手袋，最高估價80萬港元。另外，亦有罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮Brikin手袋，最高估價200萬港元。

野餐系列Birkin包 屬難買款式之一

保利香港拍賣尚品手袋及潮玩部主管趙晶晶指，今季拍賣的焦點拍品之一為，拍場上十分罕見的野餐系列SWIFT小牛皮及柳條Birkin手袋－「愛馬仕2021限量版馬鞍紅色SWIFT小牛皮及柳條25公分PICNIC柏金包附銀色金屬配件」，這一款為Hermès首次採用編織的材質製成的柏金包，25公分的尺寸也是首次出現在野餐系列手袋上。再者，市面上只有極少量的野餐柏金包流通，絕對是難買款式之一，相信會為手袋愛好者與藏家們帶來不小驚喜。

天然馬鞍牛皮工藝複雜 產量極有限

另外一個焦點，為「罕有天然馬鞍牛皮28公分外縫凱莉包附銀色金屬配件」，趙晶晶指這個手袋看上去像是普通牛皮手袋，但卻通過了繁瑣的製作工藝，製作需先通過銘鑒，植物染料進行雙重鞣制處理，染過再將皮革浸泡在不同油的混合物中至少5個星期，然後才能乾燥後備於剪裁製作。由於整個過程要求對皮質的完美標準要求極高，加上它的複雜工藝 ，令其產量極為有限。

趙晶晶提到，最具保值能力且實用性強的必定是被稱為Hermès「3大金剛」的凱莉包（Kelly）、柏金包（Brikin）和Constance包。她解釋，這3個系列屬最基礎款式，且受市場歡迎，加上若果按個人需求入手，投資者可從使用方面為它增添使用價值。她建議新手投資的話，可以選擇SWIFT小牛皮，這一種皮革手工精緻，相信價格未來會不斷提升，不過其產量有機會下跌。

霧面鱷魚皮比一般鱷魚皮 價格更昂貴

除此之外，今個手袋拍場中亦有一款特別訂製的黑色Brikin手袋，屬市場罕有－「愛馬仕2019特別訂製霧面黑色及國旗紅色短吻鱷魚皮25公分柏金包附金色金屬配件」。由於此款為全手工製作，工匠製作一個柏金包需要至少18小時，而且皮革採用了名貴的霧面短吻鱷魚皮製成，霧面鱷魚皮手袋比一般的鱷魚皮手袋價格普遍更加昂貴，而在採用處理過程中一旦出現瑕疵，則無法修復，便需要淘汰整張皮革。故此，當中的手工藝價值甚高。

■保利香港秋季拍賣手袋專場焦點拍品■

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保利秋季拍賣詳情：

預展日期：10月5日至9日

拍賣日期：10月10日至12日

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責任編輯：區祖飛

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