【財務自由】提早退休非好事？　專家：事前要先正視2個問題！

雖然有不少人致力完成提早退休的夢想，但同時亦有聲音認為過早退休並不是好事。金融網站Millennial Money創建者Grant Sabatier的資產已足夠其提早退休，過着財務自由的生活，但他並沒有這樣做。他反而覺得在決定提早退休之前，要先想認真正視兩個問題。

Sabatier是所謂的FIRE運動的主要倡議者之一，即教導人們如何達成財務獨立，並提早退休，理念主要是鼓勵人們在早前工作賺錢階段將大部分的入儲起及投資，以便有足夠資金早在60多歲之前就退休。

在2015年的時候，年僅30歲的Sabatier已儲起125萬美元（相當於975萬港元）的資金，足夠其不用再繼續工作，但他卻因而開始了一份新工作，就是教導別人如何實現財務獨立。在過去的7年裡，他見證過很多個成功達致財務自由的個案，同時亦看過很多提早退休的人所面對的陷阱。他總結出兩個想做到財務自由前必須要先留意的問題。

退休前要先計劃退休後想做甚麼

Sabatier指出，計劃提早退休之前，最好有一個概念去想想不用工作後你會怎樣。這對於一個長久在社會工作的人來說並不容易，因為有些上班族通常都是以工作來定義自己。「我們的身份很大程度是與我們的工作，以及職業生涯中所做的事情有關，很多人都花大量時間在工作，並希望透過儲蓄及投資早日達成財務自由，但對退休後要過怎樣的生活毫無概念。」

從中一個找到自己退休後想過的生活的方法，是將想法縮窄至自己的核心價值觀，問問自己生活中甚麼部分能給你帶來最大的幸福。「如果你能清楚地說明甚麼事情對你來說是重要的，那麼你的願景就會很清晰。金錢亦都會花在最有價值的地方上。」

不過，即使你的退休願景有多清晰，Sabatier亦提議最好在實行前先做一些測試。若果已儲夠足以用一年或更長時間的積蓄，可以先來一個「小型退休」，以了解不再返工的感受。或者可以在仍然工作時，開始找尋自己有熱誠的地方，他建議大家可以先找些副業來做，這樣就可以開始嘗試邊做自己喜歡的事邊賺錢，並為自己將來提早退休舖路。

低估退休所需的價錢

Sabatier表示，看到有很多人退休時有足夠的金錢去應付年度開支，但沒有估算到萬一多了小孩甚或搬到生活成本更高的地區居住會增加開支。另外，很多人都沒有考慮到隨着時間的推移，所需要的退休資金都會有所不同。當你在20多歲規劃財務自由時，可能會覺得5萬美元已足夠生活，但去到45歲時，你的需求可能已經出現很大轉變，或有需要調整這個數字，才能實現你想所的退休生活。

他又補充，還有可能需要調整自己的假設，即要用多長的時間累積到自己所需的退休資金。因為相關的投資或是基於市場將持續上漲的假設之上，雖然這是一直以來的長久趨勢，但難以預期這情況能否維持至自己退休的時候。「我們現在正生活在越來越多不確定的年代，我看到很多人都低估了儲蓄的金額，並高估了未來在股票市場上所得的潛在投資回報。」

責任編輯：鄭樂怡

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