【稅貸2022】稅貸優惠來了! 借定唔借？幾時做決定？借稅貸前先注意這3件事

才9月底稅貸戰就開打了，中銀香港（02388）昨日打響頭炮，推出最低1.68厘的稅貸優惠，比按揭息還要低呢﹗今年可能是最後借平錢的機會，借定唔借，除咗還得到先好借，還有以下幾個重要事項，大家在看到稅貸的宣傳時，務必要注意﹗

1. 別被標題騙了!

通常銀行所說的最低年利率，都是基於一些假設，例如借貸金額要達一定規模（一般是達100萬元，甚至更多）、還款期要12個月、要同時認購基金/債務、同時開立股票戶口等等，甚至會有部分銀行把特選客戶的現金回贈也計算在內，從而得出最低年利率。

因此，借稅貸前首先要計劃好自己應該借多少錢，例如若你要借20萬元，便要比較各銀行借20萬元的年利率。不少銀行聲稱的最低年利率可以去到2厘以下，但若果只借20萬元，年利率便可能高達4厘。

另外，亦要留意銀行會否要求客戶同時認購其他產品、或選用其他服務才能享有較低年利率。銀行有時會贈送一些優惠券，需留意那些優惠券要什麼條件才能拿到。

謹記!借稅貸是6位數字、甚至7位數字的決定，全期還息最少也要數千元，所以，不要因些微的優惠而沖昏頭腦。

2. 別那麼快下決定

銀行固然想吃頭啖湯，但如果為了早鳥優惠而快快下決心，你可能會後悔。

以往經驗，銀行一般在9月底至10月初陸續推出首輪的稅貸優惠，大型銀行可能會更後期才現身。其後各銀行會視乎市場競爭，部分會在10月-11月調整稅貸年利率，屆時可能會更平呢!

例如中銀香港去年的稅貸年利率，最初為1.6厘，但後來在去年11月調整至最低1.25厘。一直在稅貸市場相當積極的華僑永亨，早年甚至試過把稅貸年息一再下調，最終低過1厘。

今年加息環境之下，相信出現1厘以下息口的機會不大，但銀行也會繼續因應同業開出的新優惠，來決定是否調整自己的產品。讀者想享盡最抵利率，最好還是先吃吃花生。

3. 不要當作槓桿投入股市

過往，稅務貸款之所以受歡迎，是因為「低息環境+股市暢旺」，不少人借了平錢，拿去買當炒股，可以炒幾轉。但今年即使有平錢，金融市場風雲變幻，是否適用做槓桿，讀者需謹慎考慮。畢竟連英鎊也可以一年跌兩成，騰訊（00700）也可近乎腰斬，如果投資回報不理想，又要每月還款，變相成為額外負擔，更可能影響原本的生活質素，可謂賠了夫人又折兵。

借定唔借，確實是還得到先好借。

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