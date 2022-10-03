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「穩定幣」是否名符其實地穩定? 投資者切忌只著眼回報忽視風險

博客 11:00 2022/10/03

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虛擬資產價格經常大幅波動，但有一種稱作「穩定幣」 (Stablecoin) 的加密貨幣，聲稱設有機制將其價格穩定至某一水平，但當中其實涉及不同的風險。

在虛擬資產世界裡，「穩定幣」一般用作交易媒體、避險及賺取回報等用途。按它們的穩定機制，「穩定幣」大致可分為兩類﹕第一類是以資產作支持的「穩定幣」，支持資產可以是法定貨幣 (例如美元)、商品 (例如黃金) 或其他金融資產 (例如債券)。這類「穩定幣」的主要風險，在於其背後有沒有足夠的資產、這些資產是否被妥善保管、會否被挪用、發行機構所披露的財務資料是否真確等。

第二類是算法「穩定幣」，一般通過演算法調節供應，令價格保持平穩。而其風險在於市場上需要有對該幣有足夠需求，才能令調節機制發揮作用。假如市場出現大量賣盤，該幣的穩定機制未必可以發揮功效，更可能成為狙擊對象。

價格可急速下跌
若「穩定幣」的穩定機制沒法有效維持幣價，導致市場或持有人對該「穩定幣」失去信心，幣價可能在短時間內大幅下跌。

一如其他虛擬資產，「穩定幣」目前仍不受監管，沒有營運規管及披露要求，所以有些「穩定幣」的穩定機制並不透明。若有關幣價大跌，或發行機構管理不善、甚至欺詐或倒閉，其投資者或持有者可能難以追討損失。

有些虛擬資產平台或應用程式以高回報吸引投資者投入「穩定幣」作借貸或質押 (staking)，投資者除了要承受該幣的風險外，亦要留意這些虛擬資產平台或應用程式或不受監管，一旦倒閉或出現其他問題，存放在內的資產可能全部損失。若平台與香港並無任何連繫，如有爭議，本地投資者亦可能難以提出申索及循法律途徑獲取賠償。

虛擬資產是高風險的產品，不是每個人都適合參與。投資者必須做足功課，徹底了解產品的特性及風險，以及考慮自己投資目標及風險承受能力，切忌只著眼回報而忽略風險。

 

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撰文 : 投資者教育及企業傳訊 投資者及理財教育委員會

欄名 : 投資理財手記

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