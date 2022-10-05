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百佳組合優惠 送總值高達$88禮品 東薈城名店倉SHOPPING+ 低至6折

精明消費 07:30 2022/10/05

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.百佳：組合優惠 送總值高達88元禮品

即日起至10月6日，百佳分店及網店今期推出激筍組合，維他檸檬茶/菊花茶250毫升9包裝2排＋維他奶豆奶250毫升6包裝2排 78元（送總值39.8元禮品）、李錦記舊庄特級蠔油510克優惠裝1袋＋獅球嘜花生油5公升裝1支 228元（送總值88.9元禮品）。

    點擊圖片放大

2. 東薈城名店倉：SHOPPING+ 網上平台 低至6折

東薈城名店倉聯同場內Polo Ralph Lauren Outlet、cdf Beauty、adidas Factory等零售同餐飲商戶喺SHOPPING+ 網上平台大派超過港幣100萬元嘅折扣商戶電子現金券，以低至6折限時限量開搶。

SHOPPING+ 網上平台：按此

開售詳情：即日起至10月18日

商戶電子現金券有效日期：即日起至11月13日

    點擊圖片放大

3.大新信用卡：大口仔畫展 買滿100元送限量版禮物

SANRIO HONG KONG 將舉辦「MINNA NO TABO 菜根譚主題畫展」。粉絲可一睹 MINNA NO TABO 設計師島末彰子老師特意借出的親筆字畫及珍藏，以及幾位香港及澳門的藝術家以「菜根譚」為主題的字畫。

另外，憑大新 Sanrio 信用卡於現場消費滿100港元更可獲贈獨家會場限定精美 MINNA NO TABO 收納袋乙個。

「MINNA NO TABO 菜根譚主題畫展」

日期：即日起至10月16日
時間：中午12:00 – 晚上9:00
地址：銅鑼灣京士頓街2-4地庫 AMAZ By Lokianno
費用：免費入場
網址：按此

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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