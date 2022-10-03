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【NFT】NFT採用率自1月底增至614萬個　UAE 經濟部全新總部設於元宇宙

博客 14:30 2022/10/03

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英國推行50年來最大規模的減稅政策，引起市場擔憂政府借貸可能隨著利率飆升。國際貨幣基金組織罕有地公開抨擊英國政府新近公布的預算案，指出其中的減稅等政策恐加劇社會不公平和通脹壓力。英國央行上週三啟動緊急干預以恢復債券市場秩序，宣布將購買長期國債，避免發生金融危機。上周比特幣價格曾突破20,000美元的阻力位，但隨後開始走低，抹去早前漲幅。比特幣於周五9月30日報19,578美元，一周上升0.92 %。以太幣一周上升0.68%，周五報 1,335美元。

各國紛紛加入元宇宙行列，於9月28日，阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 經濟部宣布其全新的總部將設在沒有地域界限的元宇宙。而總部的禮堂可以促進虛擬會議或其他活動進行，而虛擬會議室亦可允許用戶共享螢幕。

根據Dune Analytics的數據，非同質化代幣（NFT）的每周交易量已從今年1月下跌98%。每周NFT交易量在4月初升至1463億美元的歷史新高，然後在5月隨著持續的貨幣疲弱而急劇下跌。與此同時，但NFT採用率卻有所增加，擁有至少一個NFT錢包數量從1月底的336萬個飆升至614萬個。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。
 
Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4865點，一周上升0.31%；ix比特幣指數報4729點，一周上升0.92%；ix以太幣指數報11473點，一周上升0.70%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4865 +0.31%（+15）
ix比特幣指數 4729 +0.92%（+43）
ix以太幣指數 11473 +0.70%（+80）
*截至2022年9月30日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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