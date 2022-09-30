科技巨頭是Free Rider？電訊商打科技巨頭主意 想向Google、Meta收「建網費」

現今網絡世代，人們的生活離不開互聯網。但互聯網不是空氣天生就存在，而是要透過電訊公司鋪設網絡，再連繫海外的網絡，才建構成目前跨國的網絡。大家每天都在瀏覽的社交媒體、串流影片以及打機，都是在這個全球網絡運行。

我們要上網就得付月費給電訊公司，電訊公司就會按照用家們選定的頻寬提供服務。薑餅人相信現時絕大多數香港人，最少都有一個手機上網計劃，而家居寬頻則多數與家人共用。根據政府數據，目前香港的住宅寬頻滲透率高達九成，而手機滲透率亦已達一人多機的地步，香港的上網基建可算是十分完備。

香港無網絡擠塞 電訊基建屬世界級

當然在這背後有賴各網絡商每年動輒花費數以億元計的資本開支來鋪設網絡，包括擴充光纖寬頻及5G流動網絡容量來滿足對頻寬更大的需求，以及更換設備及租用地方擺放基站設施等。

事實上，儘管香港過去兩年經歷了多次因疫情而出現的在家工作及在家上課時期，但各大電訊公司的網絡容量充裕，並沒有出現大規模網絡擠塞的情況，可見香港的電訊基建也真的是世界級。而高質的網絡也成為了香港邁向智慧城市的基礎，也讓一眾創新科技業者能夠開發更多新的應用，以科技來提升市民生活的質素。

電訊公司聯署 要求科技巨頭攤分網絡成本

不過，薑餅人近日從海外媒體得知，有大型電訊公司聯署公開信，要求一眾科技巨頭攤分網絡成本，原因是這些公司所推出的服務佔據了歐盟國家境內的互聯網流量超過一半。 歐洲電訊商必須先行投資額外擴充網路資源，以利維持網路傳輸服務穩定運作，此外也要投資於新興技術如5G網路與光纖網路。

事實上，電訊網絡營運商目前所提供的網絡連接並無排他性，換言之，任何人及任何企業都可以連線上網做自己喜歡做的事，只要繳付服務費便行。現在這些網絡巨頭對科技巨頭喊話，要他們攤分網絡成本，是否又合理呢？ 科技企業在網絡上推出服務，本身也必然有連線至網絡。這些公司要推出服務，本身就需要與不同的網絡商合作，難道這些合作沒有涉及金錢嗎？

科企成為Free Rider了嗎？

網絡商的潛台詞是，科技企業透過網絡推出各式各樣服務，直接繞過電訊公司與客戶們建立直接關係，那就是一些電訊業者所說的free ride了。回想在寬頻上網尚未普及時，手機的增值服務必須通過網絡商才能接觸客戶，網絡商更可從中收費，例如以手機看一則新聞要收取1元。但現在手機用戶直接透過app便能睇片睇新聞，除了data費用外，一毛錢也不用向網絡商繳付。這些歐盟網絡商就是換個方法，想收回以往存在的增值服務費吧。

當然，鋪設網絡其實也不再是電訊商的專利。不少科技巨企一早投資興建各項基建，例如Google與Facebook便參與投資不少跨國海底光纜及數據中心，用以支持旗下服務的全球用戶。微軟也透過投資不同公司來取得海底光纜的容量。蘋果本身也有投資自家的數據中心來支持其不同的服務。

據媒體引述Google東歐、中東及非洲地區營運業務總裁Matt Brittin在參與由金融時報與歐洲電信營運商協會主辦論壇活動中回應，說明Google很早就已經自行或與他人合作投資網路基礎建設，並且協助分攤大量網路傳輸頻寬。

Google早已合作投資網絡基建

Matt Brittin說Google近年接連投資建設連接美國及歐洲地區的海底光纜，同時也包含在歐洲境內增建的數據中心，以及用於分散各地存取傳輸流量的快取站點，光是在2021年就已經支出超過230億歐元，藉此降低歐洲地區網路傳輸流量壓力，提升網路資料傳輸的速度。

電訊業在互聯網年代的角色已轉變，需要轉型成為資訊、通訊及科技服務供應商，以網絡連繫作基礎，為不同客戶設計方案作數碼轉型，這樣才能讓電訊公司走出只收月費的單一收入模式，為未來元宇宙世代作好準備。

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