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綠色按揭是什麼？買樓可獲額外回贈$12,000（附7銀行回贈比較）

個人增值 10:09 2022/09/30

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為提高ESG參與度，並增加大眾的環保意識，銀行近年紛紛推出「綠色按揭」計劃，如果按揭客戶的相關物業，是獲得香港綠色建築議會頒發的「綠建環評－新建建築／既有建築」有效金級或鉑金級認證【詳情可按此處】，銀行便會向客戶提供額外獎賞。

滙豐僅涵蓋一手物業  其他銀行涵蓋一手、二手

需留意，大部分銀行的「綠色按揭」計劃，都適用於上述物業的一手新盤、二手物業及政府資助住宅項目，但只有滙豐是例外的，滙豐的「綠色按揭」計劃，只適用於獲得上述認證的一手住宅物業。

有銀行昨日新推「綠色按揭」計劃，額外的現金回贈獎賞達$12,000，本網搜羅7大銀行的綠色按揭計劃，全部都有現金回贈，哪一間最多？

銀行「綠色按揭」獎賞

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昨日新推綠色按揭計劃的花旗，額外現金回贈達$12,000，是上述銀行中最多，雖然要貸款額達800萬元才可以達到此金額的回贈，但以貸款額100萬元計，花旗的回贈為$6,888，和東亞銀行 （00023） 一樣是最高的。

除了現金回贈外，其他銀行還有保險、認購基金甚至Tesla抽獎等優惠。例如中銀香港（02388）及恒生銀行（00011）有家居保險優惠；中銀香港還有基金認購費優惠及兌換外幣獎賞；渣打銀行則把綠色按揭客戶的存款掛鈎上限增至60%。

滙豐銀行則提供Tesla Model Y抽獎機會，價值約48.6萬元(包括首次登記稅)。

需留意每間銀行的優惠期都有所不同，詳情要以銀行的最終條款為準。

 

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