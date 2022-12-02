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綠色按揭是什麼？ 買樓可獲額外回贈$12,000（附8銀行回贈比較）

個人增值 18:32 2022/12/02

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為提高ESG參與度，並增加大眾的環保意識，銀行近年紛紛推出「綠色按揭」計劃，如果按揭客戶的相關物業，是獲得香港綠色建築議會頒發的「綠建環評－新建建築／既有建築」有效金級或鉑金級認證【詳情可按此處】，銀行便會向客戶提供額外獎賞。

(更新至12月2日，最新加入大眾銀行及交銀香港綠色按揭優惠)

 

滙豐僅涵蓋一手物業  其他銀行涵蓋一手、二手

需留意，大部分銀行的「綠色按揭」計劃，都適用於上述物業的一手新盤、二手物業及政府資助住宅項目，但只有滙豐是例外的，滙豐的「綠色按揭」計劃，只適用於獲得上述認證的一手住宅物業。

本網搜羅7大銀行的綠色按揭計劃，全部都有現金回贈，哪一間最多？

銀行「綠色按揭」獎賞

    點擊圖片放大
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以貸款額100萬元計，東亞銀行 （00023） 的回贈金額是最高的，有6,888元。

以回贈金額上限計，也是東亞銀行最高，貸款500萬元或以上，現金回贈達16,888元。其次是交銀香港，貸款1000萬元有回贈13,088元。在恒生銀行貸款800萬元或以上，也有10,000元。

除了現金回贈外，其他銀行還有保險、認購基金甚至Tesla抽獎等優惠。例如中銀香港 （02388） 及恒生銀行 （00011） 有家居保險優惠；中銀香港還有基金認購費優惠及兌換外幣獎賞；渣打銀行則把綠色按揭客戶的存款掛鈎上限增至60%。

滙豐銀行則提供Tesla Model Y抽獎機會，價值約48.6萬元(包括首次登記稅)。

需留意每間銀行的優惠期都有所不同，詳情要以銀行的最終條款為準。

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