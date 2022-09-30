歐元大跌 暴露歐央行的軟弱 多國共用貨幣 終現結構性問題

「軟弱的歐央行無法保證強歐元」，DWS貨幣策略師宋學明以此為題，撰文表示歐元近期的疲弱，暴露了歐央行的軟弱，反映了歐元區的結構性問題，歐央行行長也只能是一個妥協的政治領袖。

報告指出，美元兌歐元、英鎊及日圓走強，一方面是因為激進的緊縮政策，且因為美國經濟幾乎沒有受到能源危機影響，但這仍無法解釋為什麼瑞士法郎、黑西哥披索或巴西雷亞爾等貨幣仍然堅挺，「儘管這些國家的經濟問題與歐元區相似。」

較以前的德國央行軟弱得多

宋學明指出，歐央行近日發出會對抗通脹的訊號，但這並未導致歐元兌美元升值，是因為「市場對歐央行的嚴肅性缺乏信心，開始有聲音質疑歐央行的軟弱，並認為歐央行無法與以前的德國央行相提並論。」他認為，如果確實是這情況，就是結構性問題。

理論上，歐洲央行必須是一個絕對不容忍高通脹的央行，因為央行的任務就是價格穩定。但現在，超過一半的歐元區國家的通脹率達到雙位數，目前而言歐央行是失敗的。

他指出，歐央行理事會有約3分1的成員，來自幾乎總是容忍更高通脹以促進經濟增長的國家。歐央行目前的行長拉加德，被視為政治領袖，政治是在妥協中發展的，因此當涉及到相互衝突的目標時，便要有更多的取捨，而不能專注於單一目標。「因此歐央行無法全心全意對抗通脹。」

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