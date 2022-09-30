  • 27°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 09:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐元大跌 暴露歐央行的軟弱 多國共用貨幣 終現結構性問題

外匯、商品、債券 08:00 2022/09/30

分享：

分享：

「軟弱的歐央行無法保證強歐元」，DWS貨幣策略師宋學明以此為題，撰文表示歐元近期的疲弱，暴露了歐央行的軟弱，反映了歐元區的結構性問題，歐央行行長也只能是一個妥協的政治領袖。

報告指出，美元兌歐元、英鎊及日圓走強，一方面是因為激進的緊縮政策，且因為美國經濟幾乎沒有受到能源危機影響，但這仍無法解釋為什麼瑞士法郎、黑西哥披索或巴西雷亞爾等貨幣仍然堅挺，「儘管這些國家的經濟問題與歐元區相似。」

較以前的德國央行軟弱得多

宋學明指出，歐央行近日發出會對抗通脹的訊號，但這並未導致歐元兌美元升值，是因為「市場對歐央行的嚴肅性缺乏信心，開始有聲音質疑歐央行的軟弱，並認為歐央行無法與以前的德國央行相提並論。」他認為，如果確實是這情況，就是結構性問題。

理論上，歐洲央行必須是一個絕對不容忍高通脹的央行，因為央行的任務就是價格穩定。但現在，超過一半的歐元區國家的通脹率達到雙位數，目前而言歐央行是失敗的。

他指出，歐央行理事會有約3分1的成員，來自幾乎總是容忍更高通脹以促進經濟增長的國家。歐央行目前的行長拉加德，被視為政治領袖，政治是在妥協中發展的，因此當涉及到相互衝突的目標時，便要有更多的取捨，而不能專注於單一目標。「因此歐央行無法全心全意對抗通脹。」

 

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

今日晨讀 - 英倫銀行將大手加息1厘？ 學者︰政府要花更多錢 央行把借錢成本提高
2022/09/29
英倫銀行將大手加息1厘？ 學者︰政府要花更多錢 央行把借錢成本提高
今日晨讀 - 英鎊兌港元 料跌至8.12始有支撐 卓慧思明年或再減稅 引發更高通脹
2022/09/28
英鎊兌港元 料跌至8.12始有支撐 卓慧思明年或再減稅 引發更高通脹
今日晨讀 - 英鎊大跌危機盡現 經濟師︰特價發售 不代表值得擁有
2022/09/27
英鎊大跌危機盡現 經濟師︰特價發售 不代表值得擁有
今日晨讀 - 開展熊市下一階段 瑞聯︰企業盈利下調 長債息料趨升 股債將再邁向震盪
2022/09/26
開展熊市下一階段 瑞聯︰企業盈利下調 長債息料趨升 股債將再邁向震盪
今日晨讀 - 斷言美元漲勢終結的人皆輸 經濟師︰別呈英雄 趕緊逃離
2022/09/23
斷言美元漲勢終結的人皆輸 經濟師︰別呈英雄 趕緊逃離
香港經濟日報 經濟 外滙 經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 能源危機 歐洲 歐洲央行 瑞士法郎

下一篇文章

虛銀Livi推旅遊保 最低每日9元 涵蓋新冠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日晨讀 - 英鎊兌港元 料跌至8.12始有支撐 卓慧思明年或再減稅 引發更高通脹
英鎊兌港元 料跌至8.12始有支撐 卓慧思明年或再減稅 引發更高通脹
虛銀Livi推旅遊保 最低每日9元 涵蓋新冠
虛銀Livi推旅遊保 最低每日9元 涵蓋新冠
英鎊兌比特幣交易量激增15倍 鎊匯急挫 Bitcoin反成穩定幣？
英鎊兌比特幣交易量激增15倍 鎊匯急挫 Bitcoin反成穩定幣？
【MPF】強積金表現、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至9月28日）
【MPF】強積金表現、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至9月28日）
今日晨讀 - 英倫銀行將大手加息1厘？ 學者︰政府要花更多錢 央行把借錢成本提高
英倫銀行將大手加息1厘？ 學者︰政府要花更多錢 央行把借錢成本提高
MPF放現金又贏 中港股票再包尾 一季跌18% 全港總資產料跌破1萬億
MPF放現金又贏 中港股票再包尾 一季跌18% 全港總資產料跌破1萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款