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【好去處】米芝蓮店「莎巴」灣仔重新開業 必試地道馬拉海鮮喇沙

精明消費 13:00 2022/10/04

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馬來西亞美食除了港人熟悉的肉骨茶、海南雞飯外，還有香惹的喇沙。喇沙在馬拉語中即咖喱麵，是當地人的道地湯麵，可加入各式配料。曾獲米芝蓮推介的莎巴，自2019年結業後近月原區重開，又有機會品嘗其招牌海鮮喇沙了！

老牌馬拉菜館莎巴，不但曾被著名食家蔡瀾大讚，兼在他著作《蔡瀾常去食肆》裏仔細介紹，還得米芝蓮推介，2019年因不敵租金結業，一眾熟客及街坊大歎可惜，其經典的海南雞飯、肉骨茶的味道難道只能留在回憶中？

直到今年年中，老闆葉生與拍檔見疫情緩和，決定捲土重來，在原區重開。門面設計跟舊店相若，舖位細了一半，餐牌菜式有舊有新、有加有減，唯一沒有改變的是味道。

「蔡san上個月底來幫襯過，同5位朋友、差唔多試晒成個餐牌，佢話味道做得好好。」葉生一臉自豪地說。餐廳重開，由原班人馬主理當然能做回正宗味道。招牌海南雞飯、肉骨茶、海鮮喇沙、炸香蕉仍能encore，唯一是招牌阿參喇沙不見蹤影。

想舊味重溫，當然要點肉骨茶，它極花時間，與坊間不同的是將湯底同豬骨分開煮，先熬骨後煲湯，逼出豬骨味道才加入腩排、當歸、黨參、杞子、紅棗、桂圓及甘草等熬4小時，葉生說所用的藥材比普通貨貴兩至三成，熬出甘甜濃郁的湯味，是揼本揼心機之作。

新菜式則有馬拉麥皮大蝦、海南雞喇沙、乾炒奶油青口、五香肉卷等，老闆將傳統馬拉菜加上少少變化，變出新面貌。例如奶油蝦、奶油蟹，今次換成奶油新西蘭青口；除了有炸香蕉也多了炸榴槤球……新新舊舊菜式都值得一試。


莎巴馬來西亞餐廳
地址：灣仔灣仔道177-179號保和大廈地下1號舖
電話：5922 2218
營業時間：10:30am - 4:30pm、5:30pm - 9pm

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【原文：米芝蓮名店灣仔重新開業 必試地道馬拉海鮮喇沙 （收費文章）】

作者：周浩
責任編輯：招美寶

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